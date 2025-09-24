Összeverekedtek a román szurkolók a rohamrendőrökkel, le kellett menekíteni a magyar futsalcsapatot a pályáról – VIDEÓ

A hazai szurkolók egy része összeverekedett előbb egymással és a rohamrendőrökkel, többen átfutottak a pályán, majd petárda, később pedig füst- és fénygránát is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe.
A játékvezetők és az európai szövetség által delegált hivatalos személyek tájékoztatták a helyi szervezőket, hogy újabb rendbontás esetén végleg lefújják a meccset.
A párharc első meccsét múlt csütörtökön Debrecenben 3-2-re a magyarok nyerték.
Egymást verték a hazai szurkolók, félbeszakadt a román-magyar futsalmeccs
Kapcsolódó tartalom
Folytatódott a találkozó
Több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódott a mérkőzés.
Kiemelt kép forrása: M4 Sport