Összeverekedtek a román szurkolók a rohamrendőrökkel, le kellett menekíteni a magyar futsalcsapatot a pályáról – VIDEÓ

A hazaiak 1-0-s vezetésénél a hatodik percben nézőtéri rendbontás miatt félbeszakadt a Románia-Magyarország férfi futsalmérkőzés, az Európa-bajnoki pótselejtező szerda esti visszavágója.

A hazai szurkolók egy része összeverekedett előbb egymással és a rohamrendőrökkel, többen átfutottak a pályán, majd petárda, később pedig füst- és fénygránát is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe.

A játékvezetők és az európai szövetség által delegált hivatalos személyek tájékoztatták a helyi szervezőket, hogy újabb rendbontás esetén végleg lefújják a meccset.

A párharc első meccsét múlt csütörtökön Debrecenben 3-2-re a magyarok nyerték.

Folytatódott a találkozó

Több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódott a mérkőzés.

