A Ferencváros Európa-liga mérkőzéseit továbbra is kizárólag az M4 Sporton láthatják

Szeptember 24-én elkezdődik a második számú európai labdarúgó kupasorozat, az UEFA Európa-liga 2025/26-os idényének alapszakasza. Ahogy a korábbi években is megszokhatták, a Ferencváros mérkőzéseit kizárólag az M4 Sporton láthatják élőben, ingyenesen.

Az európai kupasorozatok selejtezőjében a Ferencváros közel volt ahhoz, hogy a Bajnokok Ligájában szerepelhessen, de a Ludogorec elleni vereség miatt idén is az Európa-ligában szerepelnek a zöld-fehérek. Az EL lebonyolítási rendszere változatlan – 36 csapat küzd a pontokért, az alapszakasz végén – nyolc mérkőzést követően a legjobb nyolc csapat automatikusan továbbjut a nyolcaddöntőbe. A 9–24. helyezettek a rájátszásban még kivívhatják a helyüket a legjobb 16 között, míg a 25. és az annál hátrébb záró klubok számára véget ér a nemzetközi kupaszereplés. Az M4 Sport a magyar televíziótársaságok közül elsőként választhat mérkőzést, így a Ferencváros európai kupaszereplését élőben kizárólag a közmédia sportcsatornáján láthatják.

2019 óta ez az ötödik alkalom, hogy a FTC is a második európai kupasorozatban indul, az alapszakaszban – ahogy tavaly is – idén is nyolc mérkőzés vár a zöld-fehérek csapatára. Az első, csütörtöki mérkőzésen a cseh Viktoria Plzen lesz az ellenfél, amely az előző kiírásban a rájátszásban búcsúztatta a magyar bajnokot.

Szeptember 25-én 20 órától egyórás helyszíni felvezető műsort láthatnak az M4 Sporton az FTC-Plzen találkozó előtt. Az m4sport.hu közösségi média oldalait is érdemes lesz figyelemmel követni, hiszen a mérkőzés kulisszatitkait, legfontosabb eseményeit videós történetek formájában mutatják meg a követőknek, továbbá az m4sport.hu oldalon online nézhetik a találkozót. A Nemzeti Sportrádió is élőben, a helyszínről közvetíti a mérkőzést, így Budapest és környékén az FM 105,9-en követhetik a találkozót, továbbá a Kossuth Rádióban is hallgathatják a mérkőzést az egész országban, valamint a Nemzeti Sport is kiemelten foglalkozik a találkozóval.

Szeptember 25-én (csütörtök) 21:00 órától: Ferencvárosi TC – FC Viktoria Plzen Európa-liga alapszakasz – 1. mérkőzés élőben az M4 Sporton, az m4sport.hu oldalon, a Nemzeti Sportrádióban, a Kossuth Rádióban és a nemzetisport.hu-n

Kiemelt kép forrása: MTVA