Nem született meglepetés: a PSG sztárja, Ousmane Dembélé nyerte az Aranylabdát

Ousmané Dembélé, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain francia csatára az első alkalommal nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát.

A 28 éves csatár útja a Rennes-en, a Borussia Dortmundon és az FC Barcelonán át vezetett a PSG-hez, amelyet 2023 óta erősít. A francia válogatottban 57-szer lépett pályára, és tagja volt a 2018-ban világbajnoki arany-, 2022-ben pedig ezüstérmes nemzeti együttesnek.

„Amit most átélek, az különleges, és ami történt velünk a PSG-nél, arra nincsenek szavak. Nem könnyű megnyerni ezt a trófeát, és az, hogy Ronaldinho, a sportág legendája adja át nekem, kivételes” – mondta Ousmane Dembélé a díj átvételekor.

Hozzátette: szeretné megköszönni a PSG-nek, hogy 2023-ban leszerződtették.

„Ez egy fantasztikus család. Nasszer al-Khelaifi elnök olyan számomra, mint egy apa. Szeretném megköszönni az összes stábtagnak, az edzőnek is – aki szintén olyan számomra, mint egy apa – és minden csapattársamnak, hogy támogattak jó és nehéz időkben is. Gyakorlatilag mindent megnyertünk együtt. Ezt az egyéni trófeát a csapat közösen nyerte meg” – fogalmazott a győztes, aki később könnyekben tört ki, amikor édesanyja is odament hozzá a színpadra.

A mauritániai, szenegáli és mali felmenőkkel is rendelkező Dembélé a spanyol Lamine Yamalt és a portugál Vitinhát utasította maga mögé a szavazáson, melynek során nem a naptári évben, hanem a szezonban nyújtott teljesítmény alapján született döntés.

Viktor Gyökeres, az Arsenal magyar származású svéd kiválósága, aki az előző évadot a portugál Sportingnál töltötte, a 15. helyen végzett.

A hetedik alkalommal odaítélt női Aranylabdát a spanyol Aitana Bonmatí kapta meg, a Barcelona 27 éves középpályása sorozatban harmadszor diadalmaskodott. A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, a Kopa-trófeát – amelyről az eddigi Aranylabda-győztesek szavaztak – a Barcelona két játékosa vette át, a nőknél Vicky López, míg a férfiaknál Yamal.

A nőknél először, a férfiaknál ötödször odaítélt legjobb kapusnak járó Jasin-díjat Hannah Hampton (Chelsea) és Gianlugi Donnarumma kapta, utóbbi a Manchester City légiósa, de az elismerést még a Paris Saint-Germain játékosaként érdemelte ki.

A legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát a férfiaknál Gyökeresnek ítélték oda, míg a nőknél Eva Pajor, a Barcelona lengyel légiósa győzött.

A legjobb edzőnek járó, Johann Cruyff-díjnak nevezett elismerést a nőknél a holland Sarina Wiegman, az angol válogatottal a nyáron Európa-bajnokságot nyert szövetségi kapitány, a férfiaknál pedig Luis Enrique, a Paris Saint-Germainnel idén Bajnokok Ligáját, francia bajnoki címet és Francia Kupát szerzett spanyol szakember nyerte el.

A legjobb csapat a nőknél és a férfiaknál is a BL győztese lett, azaz az Arsenal, illetve a Paris Saint-Germain.

A szociális és jótékonysági projektekben kiemelten tevékeny labdarúgónak megítélt Sócrates-díj, amelyet a 1970-es és 80-as évek kiváló brazil futballistájáról neveztek el, a Xana Alapítványhoz került. Ennek névadója Luis Enrique tragikusan fiatalon elhunyt lánya, Xana volt.

A France Football 2016 óta ismét nem a FIFA-val együttműködve, hanem az 1956 és 2009 között hagyományosan, azaz önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Aranylabdát – az idei volt a 69. alkalom.

Az Aranylabda-szavazás végeredménye:

Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain) Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona) Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain) Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool) Raphinha (brazil, FC Barcelona) Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain) Kylian Mbappé (francia, Real Madrid) Cole Palmer (angol, Chelsea) Gianluigi Donnarumma (olasz, Paris Saint-Germain) Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain)

Kiemelt kép: Ousmane Dembélé, a Paris Saint-Germain játékosa (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra)