Rekorderré vált Kiss Norbert: megvédte címét a gyorsasági kamion Eb-n

A vasárnapi első futamon aratott győzelmével megvédte címét Le Mans-ban és a gyorsasági kamion Európa-bajnokság történetének legsikeresebb versenyzőjévé vált Kiss Norbert, a Révész Racing pilótája, aki hetedszer hódította el a kontinensbajnoki trófeát.

A negyvenéves szombathelyi versenyző a délelőtti időmérő edzésen csaknem fél másodperces előnnyel szerezte meg az első rajtkockát, majd a nap első és a hétvége harmadik futamán magabiztos rajt-cél győzelmet aratott.

Kiss ezzel a sikerrel behozhatatlan előnyre tett szert a pontverseny élén, és egy fordulóval a szezonzárás előtt bebiztosította hetedik Eb-címét, ami korábban még senkinek nem sikerült ebben a kategóriában.

A leintés után a szervezők egy videóval is meglepték az újdonsült rekordert, a felvételen Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok úszó köszöntötte Kisst.

Az említett felvétel és a magyar versenyző ünneplése az alábbi videóban, 53:40-től látható.

A magyar versenyző 2014-ben és 2015-ben nyerte első két bajnoki címét, majd 2021 óta sorozatban ötödször lett a versenysorozat győztese. Eddig közösen tartotta a legtöbb Eb-cím rekordját a német Jochen Hahnnal, akit az előző négy esztendőhöz hasonlóan ezúttal is legyőzött.

A franciaországi versenyhétvégéből még egy futam van hátra, azon – a fordított rajtrács szabályának értelmében – a nyolcadik helyről rajtol majd a friss hétszeres Európa-bajnok.

Kiemelt kép: A győztes Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamion Európa-bajnokság második, magyarországi fordulója harmadik versenyének eredményhirdetésén a mogyoródi Hungaroringen 2022. június 12-én (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)