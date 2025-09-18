Elhunyt Nagy Tibor korábbi válogatott labdarúgó, a váci sikercsapat kapitánya

Egy héttel a 63. születésnapja előtt szerdán késő este elhunyt Nagy Tibor, aki a kilencvenes évek váci labdarúgó-csapatának kapitányaként 1994-ben bajnoki címet nyert.

A korábbi 17-szeres válogatott sportember szerdán este szívinfarktust kapott, előbb a váci kórházba, majd a Honvédkórházba szállították, de nem sikerült megmenteni az életét – tájékoztatta a család a Nemzeti Sportot.

Nagy Tibor az 1970-es években az Újpesti Dózsában nevelkedett, majd 1986-ban került Vácra, ahol pályafutása végéig 352 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára. Alapembere és csapatkapitánya volt az 1994-ben bajnoki címet szerzett Vác FC-Samsungnak, a megelőző két idényben ezüstérmes lett a csapattal, s háromszor szerepelt a Magyar Kupa döntőjében. Féléves indonéziai kitérőt követően 2000-ig szerepelt Vácon, majd Fóton töltött két másodosztályú idényt követően az akkor már harmadosztályú Vácnál fejezte be pályafutását 2002-ben. A Vác FC-t vezetőedzőként is irányította.

A magyar válogatottban Mészöly Kálmán második kapitányi időszakában, 1991 januárjában mutatkozott be és 1993 áprilisáig 17 alkalommal lépett pályára, egy gólt szerzett.

Kiemelt kép: Nagy Tibor (1962–2025) (Fotó: nemzetisport.hu)