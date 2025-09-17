Pályán kívül fogott össze a két milánói óriás – eldőlt a legendás olasz futballstadion sorsa

A milánói városvezetés eladta az Internazionale és az AC Milan futballkluboknak a közös használatú San Siro Stadiont, amely 2031-ig jelentős felújításon esik át.

Az 1926-ban épült, 80 ezer néző befogadására alkalmas aréna – hivatalos nevén Guiseppe Meazza Stadion – régóta nem felel meg a modern kor igényeinek, a két milánói csapat pedig hosszú ideje kereste a megoldást a problémára.

Most 197 millió euróért az egyesületek birtokába kerül a legendás létesítmény.

A projekt – melynek vezetője a londoni Wembleyt is újratervező építész, Sir Norman Foster – során egy olyan stadiont építenek fel, amely 71 500 ülőhellyel rendelkezik, s mellette bevásárlóközpont, irodaház, hotel, múzeum, orvosi centrum és szurkolói bolt is található majd benne.

Ezek az arénával együtt várhatóan évi 2,7 milliárd eurós bevételt hoznak.

Giuseppe Sala polgármester közölte, az új arénának 2031-ig el kell készülnie, mivel az európai szövetség jelezte, a 2032-es Európa-bajnokságon nem számol Milánóval, ha nem áll rendelkezésre a San Siro.

Korábban szóba került egy teljesen új, de ismét közös stadion építése a szomszédságában – ez ugyanakkor sok helyi lakos tiltakozását kiváltotta -, emellett a két klub külön-külön is kereste a megoldást: az Internazionale a város déli részén fekvő Rozzano és Assago környékén, az AC Milan pedig San Donato Milanesében tervezett saját stadiont.

A San Siróban lesz a 2026-os téli olimpia megnyitója február 6-án.

A kiemelt kép illusztráció. A csapat huszadik olasz labdarúgó-bajnoki címét ünneplő szurkolók között az Internazionale játékosait szállító buszok indulnak győzelmi körútra (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Matteo Bazzi)