„Ha holnap eladnánk Szoboszlai Dominikot, 100 millió eurót érne” – mondta a Liverpool vezetőedzője

Arne Slot a sorozat új lebonyolítási rendjéről úgy vélekedett, nem érdemes egyetlen idény alapján messzemenő következtetéseket levonni: „Nem okos dolog egyetlen esemény alapján ítélkezni, várjuk meg, hogy mit hoz az idei, meg a következő. Ha egyetlen sorozat alapján ítélném meg, azt mondanám: nem érdekel, hogy az első vagy a hetedik vagy a nyolcadik helyen végzünk, mert tavaly nagyon nehéz sorsolásunk volt. Aztán lehet, hogy idén az első helyezett jó sorsolást kap majd. Tetszik ebben a formátumban, hogy kedden és csütörtökön is jó meccsek lesznek, amikor majd én is ott ülök a tévé előtt. Nem tetszik azonban, hogy csak egyszer játszunk valakivel, és nincs visszavágó.”

A nemzetközi színtér színvonalával kapcsolatban hozzátette: „Ha a Premier League-ben játszol, vagy ugyanolyan minőséggel kell szembenézned a nemzetközi kupában, vagy csak egy kicsit feljebb.”

Szóba került a 100. liverpooli mérkőzésére készülő Szoboszlai Dominik helyzete is, miután a nyáron szerződtetett és hétvégén három hetes sérülése óta először játszó jobbhátvéd, Jeremie Frimpong ismét játékra kész állapotba került. A szülinapját szerdán ünneplő edző emlékeztetett arra is, hogy a holland játékos mellett Conor Bradley szintén egészséges, így az a poszt, ahol a magyar válogatott csapatkapitánya három bajnokin szerepelt, több opcióval is megoldható.

„Minden poszton nagy a verseny. Dominik mindkét poszton játszhat, és meglátjuk, hol fog játszani”

– fogalmazott.

Szoboszlai neve akkor is előkerült, amikor a klub átigazolási politikájáról beszélt. Rámutatott, hogy a nyári átigazolási szezonban ugyan 480 millió eurót költöttek, de 220 millió be is folyt az eladásokból. „Akiket leigazoltunk, valóban sok pénzt érnek, de most olyanokkal játszanak együtt, akik ugyanannyit érnek. Ha erősíteni akarjuk a keretet, akkor majdnem ennyi pénzt kell költenünk.”

„Ha holnap eladnánk Szoboszlai Dominiket, ő is 100 milliót érne”

– mondta a magyar középpályásról, akiért a Liverpool 2023 nyarán 70 millió eurót fizetett a Lipcsének.

A másik magyar válogatott játékos, Kerkez Milos kapcsán elmondta, azért cserélte le a hétvégi, Burnley elleni mérkőzés első félidőben, mert a feszült légkörben nem akarta megkockáztatni, hogy a szünet előtt második sárga lappal kiállítsák. Ezután a helyére beálló Andy Robertsont dicsérte, aki elmondása szerint remekül szállt be a mérkőzésbe, és úgy illett a csapatba, mintha soha nem csinált volna mást.

Arra a kérdésre, hogy beszélt-e a cseréről Kerkezzel, így válaszolt:

„Igen, beszéltünk Milossal, bár sosem tudhatod, mikor előttem egy csapatmegbeszélésen ülnek, mit gondolnak, mert nem állnak fel, és nem mondják azt, hogy nem értek egyet veled. Amikor otthon van, és az apjával, a barátnőjével vagy a barátaival beszélget, lehet, hogy azt gondolja magában, micsoda ostoba döntés volt ez. Amikor a közelében vagyok, úgy tűnik, mintha megértette volna. Azt is mondta, hogy megértette.”

Szintén a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a két magyar játékosról szót ejtett a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk is. Mint fogalmazott, mindketten nagy energiával futballoznak és magas minőséget visznek a csapat játékába. Elmondta, hogy Szoboszlai Dominik világklasszis teljesítményt nyújtott eddig a számára szokatlan pozícióban. Kerezzel kapcsolatban kiemelte a balhátvéd agresszivitását, és energikusságát. „Milos nyilvánvalóan egy fantasztikus, agresszív, energikus játékos, aki ugyanakkor egyelőre még csak ismerkedik a játékunkkal, azzal hogy milyen intenzitásra van szükség a Liverpoolban” – mondta, hozzátéve, hogy nem egyszerű kezelni a helyzetet a pályán és azon kívül sem, de Kerkez szerinte meg fog birkózni a feladattal.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool–Arsenal mérkőzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)