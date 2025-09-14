Szoboszlaiék az utolsó pillanatokban harcolták ki a győzelmet Burnleyben

Ezúttal is a védelem két oldalán, a kezdőcsapatban számolt Arne Slot vezetőedző a két magyar válogatott futballistával, a kapus Pécsi Ármin nem volt keretben. Kerkez az első félidő közepén sárga lapot kapott műesésért, majd a 38. percben le is cserélte őt a vezetőedző.
Már úgy tűnt, a 84. perctől emberelőnyben futballozó vendégcsapat először veszít pontokat a Premier League mostani idényében, amikor a hosszabbításban büntetőhöz jutott a Liverpool, Mohamed Szalah pedig értékesítette azt. Csapata ezzel megőrizte hibátlan mérlegét a bajnokságban.
Premier League, 4. forduló:
- Burnley-Liverpool 0-1 (0-0)
később:
- Manchester City-Manchester United 17.30
szombaton játszották:
- Brentford-Chelsea 2-2 (1-0)
- Arsenal-Nottingham Forest 3-0 (1-0)
- Bournemouth-Brighton 2-1 (1-0)
- Crystal Palace-Sunderland 0-0
- Everton-Aston Villa 0-0
- Fulham-Leeds United 1-0 (0-0)
- Newcastle United-Wolverhampton Wanderers 1-0 (1-0)
- West Ham United-Tottenham Hotspur 0-3 (0-0)
Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, egyben a magyar nemzeti válogatott csapatkapitánya (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)