Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Szoboszlaiék az utolsó pillanatokban harcolták ki a győzelmet Burnleyben

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.14. 17:59

Főoldal / Sport

| Szerző: hirado.hu
A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló, címvédő Liverpool a hajrában értékesített büntetővel nyert 1-0-ra a Burnley vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén.

Ezúttal is a védelem két oldalán, a kezdőcsapatban számolt Arne Slot vezetőedző a két magyar válogatott futballistával, a kapus Pécsi Ármin nem volt keretben. Kerkez az első félidő közepén sárga lapot kapott műesésért, majd a 38. percben le is cserélte őt a vezetőedző.

Már úgy tűnt, a 84. perctől emberelőnyben futballozó vendégcsapat először veszít pontokat a Premier League mostani idényében, amikor a hosszabbításban büntetőhöz jutott a Liverpool, Mohamed Szalah pedig értékesítette azt. Csapata ezzel megőrizte hibátlan mérlegét a bajnokságban.

Premier League, 4. forduló:

  • Burnley-Liverpool 0-1 (0-0)

később:

  • Manchester City-Manchester United 17.30

szombaton játszották:

  • Brentford-Chelsea 2-2 (1-0)
  • Arsenal-Nottingham Forest 3-0 (1-0)
  • Bournemouth-Brighton 2-1 (1-0)
  • Crystal Palace-Sunderland 0-0
  • Everton-Aston Villa 0-0
  • Fulham-Leeds United 1-0 (0-0)
  • Newcastle United-Wolverhampton Wanderers 1-0 (1-0)
  • West Ham United-Tottenham Hotspur 0-3 (0-0)

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, egyben a magyar nemzeti válogatott csapatkapitánya (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

labdarúgás Szoboszlai Dominik LiverpoolPremier League

Ajánljuk még

 