Szoboszlaiék az utolsó pillanatokban harcolták ki a győzelmet Burnleyben

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló, címvédő Liverpool a hajrában értékesített büntetővel nyert 1-0-ra a Burnley vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén.

Ezúttal is a védelem két oldalán, a kezdőcsapatban számolt Arne Slot vezetőedző a két magyar válogatott futballistával, a kapus Pécsi Ármin nem volt keretben. Kerkez az első félidő közepén sárga lapot kapott műesésért, majd a 38. percben le is cserélte őt a vezetőedző.

Már úgy tűnt, a 84. perctől emberelőnyben futballozó vendégcsapat először veszít pontokat a Premier League mostani idényében, amikor a hosszabbításban büntetőhöz jutott a Liverpool, Mohamed Szalah pedig értékesítette azt. Csapata ezzel megőrizte hibátlan mérlegét a bajnokságban.

Premier League, 4. forduló:

Burnley-Liverpool 0-1 (0-0)

később:

Manchester City-Manchester United 17.30

szombaton játszották:

Brentford-Chelsea 2-2 (1-0)

Arsenal-Nottingham Forest 3-0 (1-0)

Bournemouth-Brighton 2-1 (1-0)

Crystal Palace-Sunderland 0-0

Everton-Aston Villa 0-0

Fulham-Leeds United 1-0 (0-0)

Newcastle United-Wolverhampton Wanderers 1-0 (1-0)

West Ham United-Tottenham Hotspur 0-3 (0-0)

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, egyben a magyar nemzeti válogatott csapatkapitánya (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)