Sztárokkal erősít a Teletorna

Alighogy visszatért a képernyőre a napi mozgatórugó, az Idősebbek is elkezdhetik – Teletorna máris új lendületet vesz. A házigazdához, Szívós Zoltánhoz hazánk népszerű művészei és sportolói csatlakoznak. Szeptember 15-től a Duna nézői együtt edzhetnek mások mellett Kőbán Ritával, Czene Attilával vagy Straub Dezsővel.

Újult erővel folytatódik az Idősebbek is elkezdhetik – Teletorna. A népszerű mozgásrovat továbbra is a Duna délutáni magazinműsora, a Családi kör részeként jelentkezik minden hétköznap. A verhetetlen trió, Szívós Zoltán, a közmédia személyi edzője, Póka Éva színművész-rendező és Petridisz Hrisztosz színész-szinkronszínész mellé a gyakorlatsorok bemutatására hétről hétre a sport- és a művészvilág nagyjai szegődnek.

„Rendkívüli személyiségek és példaképek csatlakoznak hozzánk egy kis testmozgásra, amely jó alkalmat teremt, hogy közben beszélgessünk is a művészekkel és a sportolókkal a pályájukról, magánéletükről” – emelte ki Szívós Zoltán, hozzátéve, reméli, hogy az új sporttársak még inkább meghozzák a képernyő előtt ülők kedvét a közösen végzett gyakorlatokhoz.

A következő hetekben mások mellett olimpikonok, Kőbán Rita kajakozó és Czene Attila úszó gondoskodnak a napi mozgásról. Mellettük a színházi élet meghatározó alakjaitól is elleshetnek néhány otthon is könnyen végezhető gyakorlatot a nézők. A háztartásban megtalálható eszközökkel végezhető mozdulatokat Kökényessy Ági, Sajgál Erika és Straub Dezső színművészek közreműködésével sajátíthatják el.

Szívós Zoltán az adásokban egészségmegőrző praktikákkal is szolgál, és bebizonyítja, hogy a mozgással kezelhetők és megelőzhetők a bosszantó fizikai panaszok, valamint az életerő és életkedv is nagyban növelhető.

Idősebbek is elkezdhetik – Teletorna – szeptember 15-től új részekkel a Családi körben a Dunán.

Kiemelt kép: MTVA