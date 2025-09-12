Öt éve szolgálja a magyar sportot az M4 Sport+ csatorna

2020. szeptember 12-én, pontosan öt éve indult a közmédia második sportcsatornája, az M4 Sport+, az M4 Sport testvércsatornájaként. A csatorna sikerét mutatja, hogy mozgó műsorideje mellett is százezres közönséget ér el, és lehetőséget biztosít a legnépszerűbb sportesemények párhuzamos közvetítésére.

Az M4 Sport+ 2020. szeptember 12-i indulása óta szombaton és vasárnap a Duna World csatorna helyén érhető el, illetve nagyobb sportesemények alkalmával, mint az olimpia, világbajnokságok és Európa-bajnokságok folyamán hétköznaponként az M4 Sport kiegészítő csatornájaként működik.

„Az M4 Sport+ az M4 Sport céljainak még magasabb szintű elérése miatt jött létre. Ezzel a csatornával sokkal több magyar érdekeltségű esemény juthat el a nézőkhöz ingyenesen. Immáron öt éve látható szinte minden egyes NBI-es labdarúgó mérkőzés élőben – csak azok nem, amik párhuzamos találkozók során az m4sport.hu-ra férnek be, sokkal több kiemelt és látványsport hazai, valamint magyar érdekeltségű nemzetközi eseményei nézhető a csatornán” – emelte ki Székely Dávid, az M4 Sport és az M4 Sport+ csatornaigazgatója.

A közmédia kiegészítő sportcsatornája mozgó műsorideje mellett is százezres nézettséggel rendelkezik

– a Fizz Liga (korábban az OTP Bank Liga) élő közvetítéseit átlagosan közel 100 ezren követik figyelemmel ezen az adón. Az olimpia idején az M4 Sport+ csatornának köszönhetően minden magyar sportolót élőben láthattak a nézők, hiszen a közmédia sportos csatornái – kiegészülve az online platformokkal – így az egyidőben folyó magyar érdekeltségű sporteseményeket is megmutatták a magyar nézőknek. Az M4 Sport+ legnézettebb közvetítései a 2024-es labdarúgó eb és olimpia idejében voltak, az első a rangsorban 443 ezer fős nézettséggel és 12,8 százalékos közönségaránnyal a Grúzia-Portugália csoportmérkőzés volt, míg a második a párizsi olimpia 200 méteres férfi pillangó döntőjének közvetítése volt 372 ezer fős nézettséggel.*

„Az M4 Sport+ csatornával az egész magyar sport nyert. Nyernek a sportolók, akik többször kerülnek képernyőre, nyernek a szurkolók, akik többször látják kedvenceiket, vagy kedvenc sportágukat, és nyer a közmédia is, amely még magasabb szinten tudja elérni a sportközvetítésekkel kapcsolatos céljait, és jobban ki tudja használni a szerződéseiben foglalt jogait. Továbbá az M4 Sport+ a kiemelt események idején sokkal nagyobb terjedelemben jelentkezik, mint az tapasztalták a 2024-es nyári olimpia esetében”

– tette hozzá Székely Dávid.

A csatorna indulása óta összehasonlítva hétvégente 14-22 óra közötti időszakban az M4 Sport+ és a többi sportcsatorna közönségarányát, elmondható, hogy a sportcsatornák között 2021-ben és 2022-ben a második volt a rangsorban, míg az indulás évében, valamint 2024-ben és 2025-ben a harmadik, 2023-ban pedig a negyedik legnézettebb sportcsatorna volt 2021-ig nyolc, 2022-től kilenc sportcsatorna közül. Minden évben a csatornára kapcsolók száma a hétvégi 14-22óra közötti napszakban a második legmagasabb, az M4 Sport mögött. 2025-ben egy átlagos hétvégi napon (14-22 óra között) 435 ezren kapcsoltak a csatornára.*

*Forrás: Nielsen közönségmérés

Kiemelt kép forrása: MTVA