Atlétikai világbajnokság élőben a közmédia sportos csatornáin

Szeptember 13-21. között rendezik Tokióban a 2025-ös atlétikai világbajnokságot, amelyet élőben, előfizetési díj nélkül követhetnek az M4 Sporton, az M4 Sport+-on és az m4sport.hu oldalon. A Nemzeti Sportrádió valamennyi magyar teljesítményről beszámol, valamint a vb legfontosabb eseményeiről olvashatnak a Nemzeti Sportban és a nemzetisport.hu oldalon is.

A 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság, valamint a magyar atléták utóbbi években nyújtott kiemelkedő teljesítménye rendkívül népszerűvé tették a sportágat hazánkban.

„A két évvel ezelőtti, budapesti világbajnokság elképesztően népszerű volt – nemcsak a helyszínen érzékelhettük mindezt, hanem a nézettségi adatokból is. Rengetegen szerették meg a sportágat, az örökséget pedig most Tokióban visszük tovább”

– mondta az M4 Sport csatornaigazgatója arra utalva, hogy a 2023-as hazai rendezésű vb-n a kilenc nap alatt több mint 2,9 millióan kapcsolódtak be a közvetítésekbe, és négy nap is piacvezető volt a csatorna.

Az atlétika magyar rajongóinak azonban a tokiói világbajnokság eseményeit nem a legideálisabb időpontban rendezik, hiszen a helyi idő szerinti délelőtti futamokat magyar idő szerint éjszaka és hajnalban, míg a döntőket délelőtt láthatják az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon, míg a második hétvége eseményeit a Duna World-ön és az M4 Sport+ csatornán követhetik figyelemmel.

Székely Dávid hangsúlyozta, a tokiói világbajnokság közvetítésének szempontjából különlegesség, hogy

most először lesz egy nem hazai rendezésű vb teljesen saját szerkesztésű.

„Elsősorban a magyar sportolók megmutatása a cél, így mindenkit élőben látnak majd. Az elmúlt években tettek azért és annyit a magyar atléták, hogy kiemelten figyeljünk rájuk – miközben természetesen a világsztárokra is összpontosítunk. Armand Duplantisra mindig sokan kíváncsiak, de minden egyes esti – magyar idő szerint délutáni – programra jut több olyan döntő, amelyet érdemes lesz követni. Őket – és természetesen a magyar versenyzőket – is megszólaltatjuk majd, így első kézből derül ki, hogyan is vélekednek a versenyükről” – mondta Székely Dávid, aki kollégájával, Vásárhelyi Tamással a helyszínről közvetíti a világeseményt a magyar nézőknek.

A 2025-ös világbajnokság különleges lehet Magyarország számára, mert több magyar versenyzőnek is van esélye a döntőbe jutni. Halász Bence az év legjobb eredményével a háta mögött úgy léphet a dobókörbe, hogy megnyerheti hazánk első szabadtéri vb-aranyát. Takács Boglárka a 100 méteres síkfutás 11 másodperces álomhatárának átlépésével írhat történelmet, míg Molnár Attila egy sérülés miatti nehezebb szezon után igyekszik tovább javítani a Gyulai Memorialon már megdöntött országos csúcsán.

A vb ideje alatt érdemes lesz az m4sport.hu-t felkeresni, hiszen a legtöbb döntőt külön is lehet nézni élőben a webcsatornáinkon.

A tokiói atlétikai vb programját, a magyarok szereplésének időpontjait ide kattintva tekinthetik meg.

Kiemelt kép forrása: MTVA