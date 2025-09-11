Szeptemberben lett volna 60 éves Simon Tibor, könyv jelent meg az emlékére

Tíz nappal korábban töltötte volna be 60. életévét Simon Tibor, a Ferencváros egykori válogatott labdarúgója, akinek emlékére csütörtökön mutatták be a róla szóló könyvet.

A zöld-fehérekkel 1992-ben, 1995-ben és 1996-ban bajnoki címet szerző, tizenhatszoros válogatott védő 2002 áprilisában hunyt el, miután egy budai szórakozóhelyen verekedésbe keveredett, s amelynek következtében súlyos koponya- és agysérülést szenvedett. A pályafutása során a Ferencvárosban 1985 és 1996 között 194 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, bajnoki címei mellett 1991-ben, 1993-ban, 1994-ben és 1995-ben Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett, s tagja volt az 1995-ben első magyar csapatként a Bajnokok Ligája-csoportkörbe jutott Ferencváros keretének. A megalkuvást nem ismerő Simon Tibor szeptember 1-jén ünnepelte volna 60. születésnapját, és ennek apropóján csütörtökön bemutatták a Dénes Tamás és Vámos Tamás szerzői páros által elkészült könyvet.

„Bár nem vagyok Ferencváros érzelmű, megtiszteltetés és időutazás volt számomra a könyv összeállítása”

– mondta Dénes Tamás.

„Olyan futballista volt, akinek hatása ma is érzékelhető a klubnál.”

„Az egykori játékostársak, sportvezetők örömmel, megható őszinteséggel beszéltek Simon Tiborról, és remélem, ezzel a könyvvel méltó emléket állíthattunk neki.” Szerzőtársa, Vámos Tamás arról beszélt, nem véletlen, hogy éppen ezen a napon mutatták be könyvet, mivel délelőtt volt Havasi Mihály, a Ferencváros egykori technikai vezetőjének temetése, Bánki József pedig éppen ezen a napon ünnepli hatvanharmadik születésnapját.

„Azt hittem, jól ismertem Simit, de minden fejezet elkészültével újabb és újabb történetet tudtam meg róla”

– tette hozzá. Bánki József, a Ferencvárossal három bajnoki címet és két Magyar Kupa-győzelmet szerző korábbi középpályás szerint pályatársa „jelenség volt, akinek a küzdeni mindig, feladni soha klubfilozófia örökérvényű volt, akárcsak a lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha szállóige is”.

„Szép ez a kiadvány, csak sajnos már nem tudunk koccintani Simivel”

– tette hozzá Bánki. Bánki József mellett – Simon Tibor kortársai közül – Dzurják József, Keller József, Lipcsei Péter, Mátyus János, Nyilas Elek, Szűcs Mihály és Telek András is részt vett a könyvbemutatóval egybekötött megemlékezésen, miként fia, ifjabb Simon Tibor, illetve Märcz Tamás, olimpiai és kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó, a magyar vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya is.

Kiemelt kép: Simon Tibor (Fotó: MTI/Kovács Tamás)