Dárdai Bence csapatához igazolt Christian Eriksen

Két évre a labdarúgó Bundesligában jelenleg hatodik helyezett Wolfsburghoz igazolt Christian Eriksen.

A dán középpályás – akit a 2021-es Európa-bajnokságon a finnek elleni mérkőzésen szívleállás miatt újra kellett éleszteni – szabadon igazolhatóként távozott az elmúlt idény végén a Manchester Unitedtől. A 33 esztendős futballista a Premier League-ben 310 mérkőzésen lépett pályára a Tottenham Hotspur, a Brentford és a Manchester United színeiben, illetve szerepelt az Ajax Amsterdamban és az Internazionaléban is.

„Olyan játékost szerződtettünk, aki már mindent látott és megtapasztalt a legmagasabb szinten”

– mondta Sebastian Schindzielorz, a Wolfsburg sportigazgatója, aki szerint Eriksen „hatalmas tapasztalata, a személyisége és az a minőség, amit a pályán képvisel” ösztönzés jelent majd a csapatnak, elsősorban a fiatal játékosoknak.

A 144-szeres dán válogatott futballista mások mellett a magyar válogatott Dárdai Bence csapattársa lesz.

Kiemelt kép: Christian Eriksen, a Manchester United színeiben (Fotó: MTI/EPA/Tolga Bozoglu)