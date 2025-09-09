Extrém hőség fenyegeti a jövő évi labdarúgó-világbajnokságot egy angol kutatás szerint

Extrém hőség fenyegeti a jövőre Észak-Amerikában sorra kerülő labdarúgó-világbajnokságot egy angol tanulmány szerint.

A Veszélyben a pályák című értekezés úgy véli a 16 helyszínből tíznél rendkívül magas a hőstressz kockázata. Az idei klubvilágbajnokság – amely hagyományosan a vb „tesztversenye” – sivár jövőképet rajzolt fel, mivel a játékosok nem egy esetben lehetetlennek nevezték a körülményeket az Egyesült Államokban. A tornát a kánikula mellett viharok is sújtották, a nemzetközi szövetség pedig kiegészítő protokollt vezetett be, melynek részei voltak a plusz hűtés és az ivószünet mellett az árnyékolt kispadok és a ventilátorok is.

A jelentés alapján a 16 amerikai, kanadai és mexikói vb-stadionból 14 esetében fokozott veszélyt jelent az extrém hőség, az áradás és az esőzés.

Tizenhárom helyszínen nyaranta legalább egy olyan nap van, amikor a FIFA előírásai alapján – a hőség és a napsugárzás miatt – kockázatos mérkőzést rendezni az emberi egészség védelme miatt.

Atlantában, Dallasban, Houstonban, Kansas Cityben, Miamiban és Monterrey-ben két hónapon át fennáll a veszély, ezek közül pedig a texasi Dallas és Houston számít a legforróbb helyszínnek – igaz, ott befedhető stadionok vannak.

A 96 oldalas esszé kitér arra is, hogy Egyiptomban 2050-re évente várhatóan több mint egy hónapon át ellehetetleníti majd a futballt az időjárás, míg Nigériában ekkorra már 338 rendkívül forró nap várható.

