Szoboszlai: Megmutattuk, hogy tudunk küzdeni

Nem a 2-2-es döntetlen miatt keseregtek a magyar labdarúgó-válogatott játékosai, hanem azért, mert 2-0-s előnyről nem sikerült nyerniük a jövő évi világbajnokság selejtezősorozatának írországi rajtján.

„A legfontosabb az volt, hogy ne kerüljünk lépéshátrányba az írekkel szemben. Ez ugyan sikerült, de azok után, hogy 2-0-ra vezettünk, most nagyon csalódottak vagyunk. Úgy érezzük, ez egy óriási kihagyott lehetőség volt” – mondta Dibusz Dénes az M4 Sportnak.

A ferencvárosi kapus kiemelte, hogy amíg az elmúlt egy évben problémájuk volt a helyzetkihasználással, addig ezen a meccsen az első két lehetőségükből sikerült betalálniuk, ami egyrészt önbizalmat adott a csapatnak, másrészt így olyan futballt tudtak játszani, ami jobban fekszik nekik.

„Teljesen kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, zártan védekeztünk, mindenki fegyelmezetten tette a dolgát. Az első félidőben nem is igazán volt lehetősége a riválisnak. A második félidőt viszont nem kezdtük jól, a kiállítás után pedig gyakorlatilag végig a kapunk elé szorultunk. Igyekeztük megtartani az előnyünket, sajnos a végén nem sikerült” – értékelt a 34 éves hálóőr.

A csapatkapitány Szoboszlai Dominik is arról beszélt, hogy a meccs előtt aláírta volna a pontosztozkodást, most mégsem tud örülni neki, mert így, hogy 15 perc után 2-0-ra vezettek, ez nagyon fájó. Azt viszont nagyon fontosnak tartotta, hogy ismét megmutatták, tudnak küzdeni, csapatként mozogni, továbbá az első félidőben azt is, hogy milyen játékra képesek.

„Remélem, mindenki megtanulta, hogy nem lehet így reagálni, bármi is történt. Viszont Sallait annyiban meg kell védenem, hogy szándékosan soha nem ártana senkinek. Szerintem most sem akart. Viszont ha ez piros lap, akkor lehet, hogy vissza kellene nézni az írek első gólját is” – mondta a Galatasaray futballistájának kiállításáról Szoboszlai arra is utalva, hogy a hazaiak szépítő gólját szabálytalanság előzte meg a magyarok szerint.

Varga Barnabás azt hangsúlyozta: fontos volt a jó kezdés, szerinte az első félidőben megérdemelt volt a kétgólos magyar vezetés.

„A szünetben arról beszéltünk, hogy ugyanezt kell folytatni, de gyorsan kaptunk egy gólt, ami nem jött jól. Egyébként azt gondolom, szabálytalan volt, de a bíró megadta, úgyhogy nem tudunk mit csinálni. Nyilván utána Sallai piros lapja sem kellett volna. Feleslegesnek éreztem, de ez egy pillanatnyi rossz reakció volt” – értékelt a Ferencváros csatára, aki kiemelte a csapat küzdőszellemét.

A magyar válogatott kedden a csoport esélyesét, a júniusban Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik (MTI/Bodnár Boglárka)