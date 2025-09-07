Megmentette a gyerekek életét a magyar jégkorong hőse

Drámai pillanatok zajlottak le a jégkorong szuperkupa mérkőzésen: a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club vezetőedzője, Kangyal Balázs saját testi épségét sem kímélve akadályozta meg, hogy gyerekek súlyosan megsérüljenek.

Szombaton este rendezték meg a jégkorong szuperkupa találkozót, ahol a Ferencváros 5-0-ra győzött a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club ellen. A mérkőzés azonban nem csupán az eredmény miatt marad emlékezetes: a vendégcsapat vezetőedzője, Kangyal Balázs hősiességének köszönhetően több fiatal szurkoló életveszélyes balesetet úszott meg.

A klub a közösségi oldalán számolt be az esetről, amely szerint a szurkolók mögött hirtelen kidőlt a kordon. A korláton több gyerek kapaszkodott, akik egy pillanat alatt a lezuhantak volna.

Kangyal reflexszerűen cselekedett, és egy kézzel tartotta meg a leszakadó szerkezetet.

„Amikor kidőlt a kordon, rajta volt egy csomó gyerek, akik hullottak előre, így én reflexszerűen utána kaptam a korlátnak, hogy ne essenek le. Viszont, akkorra a korláton minimum tíz gyerek lógott, és ahogy bicepszből, egy kézzel elkaptam a korlátot, hogy ne essenek be fejjel a vas alá, azt éreztem, mintha megszúrnák egy tőrrel a könyököm felett. Úgy néz ki, hogy leszakadt a bicepszem” – idézte fel a történteket az edző.

A hőstett nem múlt el következmények nélkül: Kangyal Balázs súlyos sérülést szenvedett, amelynek pontos mértékét hétfői MR-vizsgálat állapítja meg. A klub beszámolója szerint számos aggódó üzenet érkezett hozzájuk a szurkolóktól, akik a vezetőedző állapotáról érdeklődtek.

Kiemelt kép: Kangyal Balázs, a BJA HC vezetőedzője (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)