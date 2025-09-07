Műsorújság
Cristiano Ronaldo gólkirállyá válhat a magyarok ellen

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.07. 11:26

| Szerző: hirado.hu
Cristiano Ronaldo a világbajnoki selejtezők legeredményesebb játékosa lesz, ha két gólt szerez a portugál labdarúgó-válogatott színeiben a magyarok ellen kedden, a Puskás Arénában.

A Nemzetek Ligája-címvédő portugálok szombaton 5-0-ra nyertek Örményország vendégeként. A 40 éves csatár duplázott a 222. válogatott mérkőzésén, így immár – a világon egyedüliként – 140 gólnál jár nemzeti színekben.

A sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) vasárnapi kimutatása szerint Ronaldo eddig 38 alkalommal volt eredményes a világbajnoki selejtezősorozatban, így szombaton megelőzte Lionel Messit (36), és kedden akár az örökrangsor élére is állhat, azt ugyanis a 2016-ban visszavonult guatemalai Carlos Ruíz vezeti 39 találattal.

Cristiano Ronaldo a legutóbbi tíz válogatottbeli tétmérkőzésén tíz gólt szerzett.

Kiemelt kép: Cristiano Ronaldo, a portugál válogatott csapatkapitánya (MTI/EPA-LUSA/Paulo Novais)

