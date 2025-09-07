Cristiano Ronaldo gólkirállyá válhat a magyarok ellen

Cristiano Ronaldo a világbajnoki selejtezők legeredményesebb játékosa lesz, ha két gólt szerez a portugál labdarúgó-válogatott színeiben a magyarok ellen kedden, a Puskás Arénában.

A Nemzetek Ligája-címvédő portugálok szombaton 5-0-ra nyertek Örményország vendégeként. A 40 éves csatár duplázott a 222. válogatott mérkőzésén, így immár – a világon egyedüliként – 140 gólnál jár nemzeti színekben. Kapcsolódó tartalom Szoboszlai: Megmutattuk, hogy tudunk küzdeni Nem a 2-2-es döntetlen miatt keseregtek a magyar labdarúgó-válogatott játékosai, hanem azért, mert 2-0-s előnyről nem sikerült nyerniük a jövő évi világbajnokság selejtezősorozatának írországi rajtján. A sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) vasárnapi kimutatása szerint Ronaldo eddig 38 alkalommal volt eredményes a világbajnoki selejtezősorozatban, így szombaton megelőzte Lionel Messit (36), és kedden akár az örökrangsor élére is állhat, azt ugyanis a 2016-ban visszavonult guatemalai Carlos Ruíz vezeti 39 találattal. Cristiano Ronaldo a legutóbbi tíz válogatottbeli tétmérkőzésén tíz gólt szerzett. Kiemelt kép: Cristiano Ronaldo, a portugál válogatott csapatkapitánya (MTI/EPA-LUSA/Paulo Novais)