Verstappené a pole pozíció Monzában

A 27 éves holland pilótának ez az idei ötödik és pályafutása 45. pole pozíciója.
Verstappen mellől a vb-pontversenyben második helyen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd, a harmadik rajtkocka pedig az összetettben 34 pontos előnnyel vezető – szintén mclarenes – ausztrál Oscar Piastrié lett.
A hazai közönség előtt szereplő Ferrarik közül a monacói Charles Leclerc a negyedik starthelyet szerezte meg, míg az öthelyes rajtbüntetéssel sújtott brit Lewis Hamilton ötödikként végzett az időmérőn.
Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol Monzában.
Kiemelt kép: Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)