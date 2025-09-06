Ír-magyar – Hősies küzdelemben döntetlen a vb-selejtezős rajton

Majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban futballozva a magyar labdarúgó-válogatott szombaton 2-2-es döntetlennel rajtolt Írország vendégeként a 2026-os világbajnokság európai selejtezősorozatában.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai álomszerűen kezdtek, ugyanis Varga Barnabás és Sallai Roland találatával 15 perc alatt kétgólos előnyre tettek szert. Térfélcserét követően viszont hamar szépített Evan Ferguson, ráadásul

a magyar csapat Sallai piros lapja miatt emberhátrányba is került, ennek ellenére majdnem sikerült kivédekeznie a hosszabbítással együtt hátralévő bő negyven percet, de a ráadásban Adam Idah egyenlített.

Az olasz szakvezető a csereként beküldött Ötvös Bence és Tóth Barna személyében újoncokat is avatott a találkozón.

A magyarok kedden a csoport favoritját, a júniusban Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadják a Puskás Arénában.

Kiemelt kép: Varga Barnabás (b) és az ír Jake OBrian az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án.

MTI/Bodnár Boglárka