A sport erőt, a család értelmet adott neki – Nagy Tímea lesz a Bajnokok következő vendége az M4 Sporton

Mérhetetlen szerénység és alázat jellemezte Nagy Tímea aktív sportolói pályafutását, amely a Bajnokok című műsor legújabb adásában is megmutatkozik. A kétszeres olimpiai bajnok párbatőrvívóval Petrovics-Mérei Andrea beszélget a Bajnokok című műsor következő adásában vasárnap 19:35-től az M4 Sporton.

Egy újabb olimpiai bajnok, Nagy Tímea emberi oldalát ismerhetik meg a nézők, ezúttal olyan szemszögből elevenedik meg „Titi” karrierje, ahogy még eddig sosem láthatták a sportrajongók.

Az archív felvételekkel gazdagított adásban láthatják a kétszeres olimpiai bajnok karrierjének fontos mozzanatait, a rendkívül személyes hangulatú interjúban pedig Nagy Tímea mesél gyermekei születéséről is.

Elárulja továbbá, hogy édesanyává válása után miért tért vissza a pástra, illetve, milyen praktikákkal tudott szülőként is a világ legjobbja maradni sportágában.

Az interjú során meghatódva idézi fel Nagy Tímea, amikor a Honvédban megismerte Móna István olimpiai bajnok öttusázót, aki csokoládéval motiválta a fiatal sportolót. „Pista bácsit” lelki társának tekintette: amikor beteg lett, inkább a kórházban volt mellette, minthogy edzésre járjon. Felelevenítette azt is, amikor példaképe éberkómában kommunikált vele, amit azóta sem tud elfelejteni.

Az interjút szeptember 7-én 19:35-től láthatják az M4 Sporton, valamint a megújult Médiaklikk oldalán az adást követően pedig újranézhetik a teljes beszélgetést.

Kiemelt kép: Nagy Tímea (Forrás: MTVA)