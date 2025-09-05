A sport erőt, a család értelmet adott neki – Nagy Tímea lesz a Bajnokok következő vendége az M4 Sporton

Egy újabb olimpiai bajnok, Nagy Tímea emberi oldalát ismerhetik meg a nézők, ezúttal olyan szemszögből elevenedik meg „Titi” karrierje, ahogy még eddig sosem láthatták a sportrajongók.
Az archív felvételekkel gazdagított adásban láthatják a kétszeres olimpiai bajnok karrierjének fontos mozzanatait, a rendkívül személyes hangulatú interjúban pedig Nagy Tímea mesél gyermekei születéséről is.
Elárulja továbbá, hogy édesanyává válása után miért tért vissza a pástra, illetve, milyen praktikákkal tudott szülőként is a világ legjobbja maradni sportágában.
Az interjú során meghatódva idézi fel Nagy Tímea, amikor a Honvédban megismerte Móna István olimpiai bajnok öttusázót, aki csokoládéval motiválta a fiatal sportolót. „Pista bácsit” lelki társának tekintette: amikor beteg lett, inkább a kórházban volt mellette, minthogy edzésre járjon. Felelevenítette azt is, amikor példaképe éberkómában kommunikált vele, amit azóta sem tud elfelejteni.
Az interjút szeptember 7-én 19:35-től láthatják az M4 Sporton, valamint a megújult Médiaklikk oldalán az adást követően pedig újranézhetik a teljes beszélgetést.
Kiemelt kép: Nagy Tímea (Forrás: MTVA)