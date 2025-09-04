Két arany, összesen öt magyar érem született a rövidkörös döntőkben a Kajak-kenu maraton vb nyitónapján

A csütörtöki felnőtt rövidkörös versenyekben öt érmet, közte két aranyat szereztek a magyar indulók a győri kajak-kenu maraton világbajnokságon.

A rövidkörös futamok során 3,6 kilométert tesznek meg a versenyzők úgy, hogy három futószakasz színesíti a három kört. Bár még messze nem volt teltház, a Mosoni-Duna partján már az első napi döntők során remek hangulat uralkodott, a nézők a verőfényes napsütésben ütemes zenére, dobokkal, kiabálva buzdították a résztvevőket, leginkább persze a magyar indulókat.

A női kenusoknak délelőtt, az előfutamok során nem kellett vízre szállniuk, miután ebben a számban csak 18-an neveztek, s ezzel már össze is állt a finálés mezőny, amelyben ott volt a kétszeres címvédő Kisbán Zsófia és a két hete még a milánói gyorsasági vb-n versenyző és ott egy-egy arany- és bronzérmet szerző Csorba Zsófia is.

A rajt után hamar világossá vált, hogy a két magyar egymás között dönti majd el az elsőség sorsát, hamar elléptek ugyanis a többiektől és „kéz a kézben” haladtak a cél felé. Az utolsó futás során már látszott, hogy ha a végig vezető Csorba nem hibázik, övé lesz a győzelem, s végül így is lett. Kisbánnak ezúttal meg kellett elégednie a második hellyel.

„Fel kell még dolgoznom az idei évet, eszméletlenül hálás vagyok és elmondhatatlanul boldog”

– mondta az MTI-nek Csorba, aki világkupákat, Eb-t és vb-t is nyert az idén. „Az elején szerettem volna kimaradni a verekedésből és utána a saját tempómban haladni, de Zsófi nem nagyon hagyta ezt, sokkal nagyobb sebességre kényszerített, mint amit szerettem volna. De így még csodásabb ez az eredmény.”

„Élsportolók vagyunk, mindig nyerni akarunk” – fogalmazott Kisbán.

„A pálya elég nehéz volt nekem balosként, nem sok lehetőségem volt vizezni, de egész jól megoldottam. Szerettem volna nyerni, remélem, jövőre sikerül visszaszereznem a címemet.”

A férfiak hasonló számában a Milánóban 1000 méter egyesben bronzérmes Adolf Balázsért, valamint Uhrin Dávidért lehetett szorítani. Közülük Adolf szerepelt jobban, a visszafogottabb rajt után felzárkózott a harmadik helyre és ezt magabiztosan tartotta a befutóig. A győzelem az Európa-bajnok spanyol Jaime Duróé lett, míg Uhrin a végére kicsit elfáradva az ötödik helyen ért be.

„Kemény verseny volt, de azért tudtam élvezni. Legutóbb nyolc éve versenyeztem itt, hiányzott ez a hangulat, a győri víz, nagyon szeretem ezt a pályát. Azt hiszem, az eredményre is büszke lehetek, hiszen sok fölösleges nehézséggel kellett megküzdenem idén” – nyilatkozott a Ferencváros kenusa, aki azt mondta, ezt a versenyt, a hazai vb-t tartotta az idén a legfontosabbnak. Azt is elárulta, hogy edzőjével, Pétervári Pállal valószínűleg részben elválnak az útjaik, a mostani eredmény pedig gyönyörű lezárása volt a közös munkájuknak. „Mindent tőle tanultam, megtanított a maraton csínjára-bínjára, ezt köszönöm neki. A következő három évben a gyorsasági szakág lesz nálam a középpontban, s erre valószínűleg már egy másik edzővel fogok felkészülni.”

A női kajakosok versenyében Csikós Zsóka folytatta idei menetelését. A gyorsasági szakágban háromszoros Európa-bajnok, két hete, a vb-n arany- és bronzérmes szolnoki versenyző az első futás után – kihasználva a címvédő svéd Melina Andersson hibáját – az élre állt, s onnantól kezdve csak a hátát nézhette a mezőny. Másodikként Andersson zárt, az augusztusi, csengtui Világjátékokon kétszeres ezüstérmes Kiszli Vanda pedig – csakúgy, mint tavaly – harmadikként fejezte be a döntőt. Mindkét magyar kihajtotta magát a 3,6 kilométeres távon és a célban boldogan csapott a levegőbe.

„Átalában én szoktam hibázni, most nem így történt. Nagyon örülök, hogy sikerült győznöm”

– értékelt Csikós. „Nem is gondoltam volna, hogy egy hazai világverseny ennyit tud adni, a közönség nagyon sokat segített. Kicsit nehéz volt átfókuszálni a gyorsasági vb után, de örülök, hogy sikeresen tudtam teljesíteni ezt a másfél hetet.”

„Teljesen ki tudtam hozni magamból a maximumot, az evezésben, a futásban is. Elégedett vagyok ezzel a harmadik hellyel, nagyon örülök, hogy hazai közönség előtt dobogóra tudok állni. Fantasztikus érzés” – mondta az Atomerőmű SE sportolója, Kiszli.

A férfiaknál nem tudtak beleszólni a dobogós helyek sorsába a magyarok, a K-1 1000 méteren kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám negyedikként, Péli Zalán kilencedikként zárt.

A győzelem a portugálok elnyűhetetlen klasszisáé, Fernando Pimentáé lett.

Az ifjúsági kajakosok rövidkörös döntőiben a lányoknál Kolozsvári Lili – a 20-szoros maraton világbajnok Csay Renáta lánya – diadalmaskodott, míg Reisz Janka harmadik lett, a fiúknál pedig Molnár Merse révén egy ezüstérmet szereztek a házigazdák.

A para versenyekben is jutott dobogós helyezés a magyaroknak, miután a paralimpiai bronzérmes Varga Katalin (KL2) másodikként, Molnár Nikoletta (KL3) pedig harmadikként ért célba hat kilométeren – ezek a futamok azonban hivatalosan nem minősültek világbajnoki versenyeknek, mert hatnál kevesebb nemzet képviseltette magát a finálékban.

A maraton vb vasárnapig tart a győri Aranyparton, pénteken a korosztályos és para versenyeké lesz a főszerep. A belépés minden napon ingyenes.

Eredmények:

rövidkör (3,6 km):

férfi K-1, világbajnok:

Fernando Pimenta (Portugália) 13:37.11 p

2. Mads Pedersen (Dánia) 13:38.03

3. Jose Ramalho (Portugália) 13:47.38

4. Varga Ádám 14:00.02

…9. Péli Zalán 14:18.36

férfi C-1, világbajnok:

Jaime Duro (Spanyolország) 15:22.87 p

2. Szergej Tarnovszki (Moldova) 15:42.30

3. Adolf Balázs 15:48.60

…5. Uhrin Dávid 16:17.45

női K-1, világbajnok:

Csikós Zsóka 15:21.64 p

2. Melina Andersson (Svédország) 15:24.65

3. Kiszli Vanda 15:28.93

női C-1, világbajnok:

Csorba Zsófia 18:25.50 p

2. Kisbán Zsófia 18:29.79

3. Ludmila Babak (Ukrajna) 18:40.95

A kiemelt kép illusztráció. Sportolók a Mosoni-Duna vizén a győri Aranypart közelében (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)