Szoboszlai a vb-selejtezők előtt: Bízzanak bennünk, most az egész országra szükség van

Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya szerint a világbajnoki selejtezők során „tényleg mindenkire szükség van, az egész országra”, ezért azt kéri a szurkolóktól, hogy bízzanak a játékosokban.

Az angol bajnoki címvédő Liverpool légiósa az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban úgy fogalmazott: „valószínűleg lesz olyan is, aki nagyon-nagyon fog örülni, ha nem sikerül”, de arra kéri a magyar embereket, hogy a többség álljon a válogatott mögött, mert – mint mondta – „ha nem sikerül, nem azért nem sikerül, mert mi nem akartuk”.

„Minden egyes alkalommal, amikor bárkivel beszélgetek, akkor az van a középpontban, hogy akarni kell és mindent ki kell adnod magadból a pályán. Lesz szerencsésebb és lesz szerencsétlenebb napod, de ha az elejétől a végéig küzdesz, akkor senkinek egy szava sem lehet, mert megtettél mindent. Csapatként mindent meg kell tennünk, védekezni, ütközni és minden mást, mert ezt senki nem fogja helyettünk megtenni” – jelentette ki a 24 éves futballista, hozzátéve: minél többet küzd egy csapat, annál gyakrabban áll mellé a szerencse.

A magyar csapat tagjai a labdarúgó-válogatott edzésén (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

„Ha egyvalaki küzd, akkor a másik is csatlakozik hozzá, aztán jön mindenki, jön a kezdőbe jelölt tizenegy játékos, jönnek a cserék és jön az egész ország.

Higgye el mindenki, hogy mi is ki akarunk jutni a vb-re”

– mondta.

Szoboszlai beszélt az Arsenal ellen 1-0-ra megnyert vasárnapi Premier League-rangadón szerzett győztes góljáról is, ugyanakkor elmondta, a lefújás után egy-két órával már az előtte álló következő feladatra, a válogatott edzőtáborra és a írek elleni szombati vb-selejtezőre figyelt.

„Amikor végigküzdjük az egész meccset az egyik legnagyobb riválisunk ellen, és a 83. percben sikerül egy ilyen góllal vezetést szerezni, aztán végül ezzel nyerni, az tényleg nagyon jó érzés. De jönni kellett Telkibe és készülni a vb-selejtezőre. Elég nagy feladat előtt állunk, ami szerintem elég sok odafigyelést igényel” – fogalmazott. A válogatott csapatkapitánya kiemelte:

ezúttal több idejük van együtt edzeni és készülni, mint általában, a hétfői kezdésnek köszönhetően öt nap van hátra a mérkőzésig, erre rég volt példa.

„Nagy álmom, hogy olyan teljesítményt nyújtsunk, ami örökké emlékezetes lehet, de reálisnak kell maradnunk, hiszen a portugál válogatottat senkinek sem kell bemutatni, az íreknél a fél csapat a Premier League-ben játszik, az örményeknek pedig ugyanúgy megvannak a saját jó játékosaik és a jó csapatuk. Nem lesz egyszerű, de megpróbáljuk a legtöbbet kihozni belőle” – mondta.

Szoboszlai úgy vélte, az írekkel „egy jó ki-ki meccset” tud játszani a magyar csapat, amelynek szerinte az örményekkel szemben hat pontot kellene összegyűjtenie, a portugálok ellen pedig mindenkinek élveznie kell a játékot.

Marco Rossi szövetségi kapitány és Cosimo Inguscio edző a magyar labdarúgó-válogatott edzésén (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

„Nem minden nap játszhatsz ilyen futballisták ellen, az itthoni mérkőzés ráadásul szerintem elég jó hangulatú lesz, úgyhogy ki kell tennünk a szívünket, lelkünket, aztán valami csoda folytán hátha sikerül valamit csinálni” – jelentette ki. A csapatkapitány arra is kitért:

kedvez a válogatottnak, hogy idegenben – Dublinban – kezdi a selejtezőt, s szerinte ha az ír fővárosban egy pontot szereznek, az is sokat érhet a végelszámolásnál.

„Ahhoz nem kell tudás, hogy becsukod a szemedet, hátrafutsz, blokkolsz, ütközöl, párharcokba és fejpárbajokba belemész. Úgy gondolom, hogy nem kell túlgondolni ezt, mert ez nem egy döntő, hanem egy hosszú távú folyamat, majd a döntő az itthon lesz ellenük. Ott majd lehet kockáztatni” – mondta az írek elleni, szombaton 20.45-től sorra kerülő mérkőzésről Szoboszlai.

A válogatott jövő kedden a Nemzetek Ligája-győztes portugálokat fogadja a Puskás Arénában. Mindkét mérkőzést élőben közvetíti majd az M4 Sport.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik a Magyarország-Svédország barátságos labdarúgó-mérkőzés után a Puskás Arénában (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)