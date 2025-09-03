Kövesse élőben, előfizetés nélkül a labdarúgó-vb selejtezőket a közmédia csatornáin!

A magyar labdarúgó-válogatott számára is elkezdődik a 2026-os FIFA labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozata. Szeptember 6-án, 20:45-től Dublinban, Írország ellen kezdi meg a szereplését a nemzeti tizenegy, míg szeptember 9- én 20:45-től a Puskás Arénában fogadja a magyar válogatott Portugália csapatát. Mindkét mérkőzést a helyszínről közvetíti a közmédia valamennyi sportos csatornája, illetve a Kossuth Rádió is.

A 2026-os labdarúgó világbajnokságot az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik – amelyet a közmédia sportos csatornáin lehet majd élőben követni, éppúgy, ahogy a selejtező mérkőzéseket is. A magyar válogatott az F-csoportban Írország, Portugália és Örményország válogatottjai ellen lép pályára. A hatmérkőzéses selejtezők első fordulóját szeptember 6-án rendezik, míg az utolsót november 16-án.

Szombaton 20:45-től a magyar labdarúgó-válogatott Dublinban, az írek ellen lép pályára, amelyet az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon élőben, előfizetés nélkül láthatnak, a Nemzeti Sportrádióban, valamint a Kossuth Rádióban élő közvetítést hallhatnak, a nemzetisport.hu oldalon pedig percről percre tudósítást olvashatnak. A magyar válogatott légiósai felkészülten érkeznek a mérkőzésre – Szoboszlai hatalmas bombagóllal hangolódott, míg Sallai gólpasszal járult hozzá csapata győzelméhez. A közmédia sportos csatornáinak stábjai a helyszínről közvetítenek, így érdemes lesz már 19:45-től figyelemmel követni az M4 Sporton a felvezetőműsort, hiszen exkluzív interjúkat láthatnak a mérkőzés főszereplőivel.

Szeptember 9-én 20:45-től a Puskás Arénában a magyarok a portugálokat fogadják, akik minden bizonnyal a legerősebb összeállításukkal érkeznek Budapestre – így nagy valószínűséggel Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva és Joao Felix is pályára lép a magyarok ellen. A közmédia sportos csatornái és a Kossuth Rádió ugyancsak a helyszínről közvetítik a mérkőzést, az M4 Sporton 20 órától láthatják a helyszíni stúdiós felvezető műsort.

Világbajnoki selejtezők, F-csoport:

szeptember 6. 20:45: Írország – Magyarország – M4 Sporton, m4sport.hu oldalon, Nemzeti Sportrádióban, a Kossuth Rádióban és a nemzetisport.hu oldalon

szeptember 9. 20:45: Magyarország – Portugália – M4 Sporton, m4sport.hu oldalon, Nemzeti Sportrádióban, a Kossuth Rádióban és a nemzetisport.hu oldalon

Kiemelt kép: MTVA