Kiderült: Szoboszlai a legjobb játékos

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.03. 15:16

Szerző: hirado.hu
Szoboszlai Dominik, a bajnok Liverpool magyar futballistája lett a harmadik forduló legjobb játékosa a Premier League-ben.

A liga honlapján rendezett szavazáson

a magyar válogatott csapatkapitánya a voksok 37 százalékát begyűjtve nyerte el a kitüntető címet.

Szoboszlai vasárnap délután az Arsenal ellen jobbhátvédként kiválóan teljesített Arne Slot együttesében, és a Liverpool az ő szenzációs szabadrúgásgóljának köszönhetően diadalmaskodott 1-0-ra. A magyar válogatott csapatkapitánya nagy fölénnyel nyerte a szavazást, amelynek második helyén Joao Pedro, a Chelsea támadója végzett 18 százalékkal, míg a harmadik Jack Grealish (Everton) 16 százalékot kapott.

A Liverpool a mezőnyben egyedüliként százszázalékos és vezeti az angol bajnokságot.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

