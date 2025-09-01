Bokszolt Muhammad Alival, együtt játszott Bud Spencerrel a most elhunyt Joe Bugner magyar származású ökölvívó

Hetvenöt éves korában elhunyt Joe Bugner magyar származású profi világ- és Európa-bajnok ökölvívó.

A Brit Ökölvívó Szövetség hétfői tájékoztatása szerint a háromszoros kontinensbajnok nehézsúlyú bokszoló Brisbane-ben hunyt el.

Bugner 1950. március 13-án Szőregen született Kreul József néven, majd szüleivel az 1956-os forradalom után elhagyta az országot, és előbb Angliában, később pedig Ausztráliában telepedett le.

1973-ban Muhammad Ali és Joe Frazier ellen is ringbe lépett, előbbivel 1975-ben ismét megküzdött a világbajnoki címért, de ezeket a találkozókat pontozással elveszítette. Bár 1976-ban visszavonult, a következő két évtizedben szórványosan visszatért, 1998-ban például James Smith legyőzésével – technikai KO az első menetben – megszerezte a Bokszvilágszövetség (WBF) világbajnoki övét.

Profi pályafutása 32 évig tartott, 83 mérkőzéséből 69-et nyert meg, 41-et kiütéssel.

Időközben színésznek állt, 1978 és 2004 között nagyjából harminc film- és sorozatszerepet játszott el, szerepelt például az Én a vízilovakkal vagyok, az Akit Buldózernek hívtak, a Seriff az égből, illetve az Aranyeső Yuccában című alkotásokban.

Kiemelt kép: 1972. október 5-én Londonban készített kép a napi edzése után kacsintó Joe Bugner magyar származású brit–ausztrál profi nehézsúlyú ökölvívóról, aki 2025. szeptember 1-jén, 75 éves korában Brisbane-ben hunyt el (Fotó: MTI/ap/Bob Dear)