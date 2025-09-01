Az egész világ Szoboszlai Dominikot dicséri

Elképesztő szabadrúgásgólja után érthető módon sokan méltatják a magyar válogatott csapatkapitányát.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett góljával a Kerkez Milost is soraiban tudó, címvédő Liverpool 1-0-ra nyert a vendég Arsenal ellen az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóján. A jobbhátvédként szereplő Szoboszlai a 83. percben a kapuval szemben végzett el közel 30 méterről egy szabadrúgást, lövése után pedig a labda védhetetlenül csavarodott a jobb felső sarokba.

A mérkőzést követően a Liverpool edzője, Arne Slot kiemelte, hogy az ilyen pillanatok döntenek akkor, ha mindkét fél ilyen remekül védekezik.

„Ha tízszer lejátsszuk ezt a mérkőzést, úgy vélem, nyolcszor döntetlennel zárul, egyszer az Arsenal nyer és egyszer mi. Ilyenkor szükséged van egy olyan varázslatos pillanatra, mint amilyet kaptunk Dominiktól: ez győzelmet hozott számunkra egy ilyen találkozón, amely, ahogy említettem, normál esetben döntetlennel zárult volna” – mondta.

I don’t care what anyone says, this Refcam of Szoboszlai’s goal is absolutely INSANEpic.twitter.com/SyZTIErxOH — Melo☔ ᶠᵃⁿ (@Melo_lfc) August 31, 2025

Slot nem csupán a három pontot érő találat miatt méltatta Szoboszlait, hanem hangsúlyozta, hogy a teljesítménye nem változott semmit az előző idényhez képest.

„Mindig is ilyen játékos volt, aki megértette, milyennek kell lennie egy Liverpool-futballistának: amikor ezt a mezt viseled, mindent ki kell adnod magadból, nem számít, milyen pozícióban játszol éppen. Középpályásként mindig ő az első, aki visszazár, aki már magasan nyomást gyakorol az ellenfélre, ezúttal sem hiszem, hogy bármit rosszul csinált volna”

– fejtette ki a holland tréner.

„Ez egy hihetetlen mérkőzés volt tőle egy olyan pozícióban, amiben valószínűleg összesen két, talán három alkalommal játszott életében. Ez sokat elmond a mentalitásáról, kiválóan játszott, ahogyan már oly sok alkalommal teljesített remekül támadó középpályásként is” – tette hozzá.

Slot meglátásaival egyetértettek a Liverpool szurkolói is, akik az előző mérkőzés után ismét Szoboszlait választották meg a meccs emberének a klub hivatalos oldalán. A magyar válogatott csapatkapitánya – aki a legtöbb portálon kiemelkedőnek számító 8-as feletti értékelést kapott – a szavazatok 80 százalékát gyűjtötte be.

A vendégek trénere, Mikel Arteta is elismerően nyilatkozott a magyar válogatott csapatkapitányáról. Szerinte nem volt különbség a két csapat között, és ilyenkor két dolog döntheti el a mérkőzést: egy egyéni hiba, vagy egy „mágikus pillanat”. „Szoboszlai hozta ezt a pillanatot, hihetetlen gól volt, ami eldöntötte a mérkőzést” – fogalmazott Arteta, akinek kapusa úgy véli, egy „pokoli lövést” kapott be.

A találkozó után a 63 millió követővel rendelkező angol labdarúgó bajnokság hivatalos oldala Facebookon megváltoztatta a borítóképét Szoboszlai góljának pillanatára, ami szintén nagy elismerésként értelmezhető.

Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül a szemkápráztató találatot, és felvetette, hogy Szoboszlai akár dolgozhatna az űrkutatás területén is.

„Legközelebb Szoboszlai lövi ki Kapu Tibit!”

– fogalmazott a miniszterelnök, aki magát a találatot is megosztotta Facebook-oldalán, „Megjöttek a magyarok!” felirattal.