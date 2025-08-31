Szoboszlai szabadrúgásgóljával legyőzte az Arsenalt a Liverpool

Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett góljával a Kerkez Milost is soraiban tudó, címvédő Liverpool 1-0-ra nyert a vendég Arsenal ellen az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóján.

A Mersey-parti gárda ezúttal is a kezdőben, a védelem két oldalán számolt a két magyar válogatott futballistával, mindketten végig is játszották a találkozót, amelyen a kapus Pécsi Ármin nem volt keretben.

A jobbhátvédként szereplő Szoboszlai a 83. percben a kapuval szemben végzett el közel 30 méterről egy szabadrúgást, lövése nyomán védhetetlenül csavarodott a jobb felső sarokba a labda. Az előző idényben ezüstérmes Arsenal hálója először zörrent meg ebben az idényben a pontvadászatban.

Sikerével a Liverpool maradt az egyetlen százszázalékos együttes a Premier League-ben ebben a szezonban.

Premier League, 3. forduló:

Liverpool FC-Arsenal 1-0 (0-0)

korábban játszott vasárnapi meccsek:

Brighton-Manchester City 2-1 (0-1)

Nottingham Forest-West Ham United 0-3 (0-0)

szombaton játszották:

Leeds United-Newcastle United 0-0

Manchester United-Burnley 3-2 (1-0)

Sunderland-Brentford 2-1 (0-0)

Tottenham Hotspur-Bournemouth 0-1 (0-1)

Wolverhampton Wanderers-Everton 2-3 (1-2)

Chelsea-Fulham 2-0 (1-0)

később:

Aston Villa-Crystal Palace 20.00

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lõtt az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Arsenal mérkõzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)