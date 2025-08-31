Szoboszlai szabadrúgásgóljával legyőzte az Arsenalt a Liverpool

A Mersey-parti gárda ezúttal is a kezdőben, a védelem két oldalán számolt a két magyar válogatott futballistával, mindketten végig is játszották a találkozót, amelyen a kapus Pécsi Ármin nem volt keretben.
A jobbhátvédként szereplő Szoboszlai a 83. percben a kapuval szemben végzett el közel 30 méterről egy szabadrúgást, lövése nyomán védhetetlenül csavarodott a jobb felső sarokba a labda. Az előző idényben ezüstérmes Arsenal hálója először zörrent meg ebben az idényben a pontvadászatban.
Sikerével a Liverpool maradt az egyetlen százszázalékos együttes a Premier League-ben ebben a szezonban.
Premier League, 3. forduló:
- Liverpool FC-Arsenal 1-0 (0-0)
korábban játszott vasárnapi meccsek:
- Brighton-Manchester City 2-1 (0-1)
- Nottingham Forest-West Ham United 0-3 (0-0)
szombaton játszották:
- Leeds United-Newcastle United 0-0
- Manchester United-Burnley 3-2 (1-0)
- Sunderland-Brentford 2-1 (0-0)
- Tottenham Hotspur-Bournemouth 0-1 (0-1)
- Wolverhampton Wanderers-Everton 2-3 (1-2)
- Chelsea-Fulham 2-0 (1-0)
később:
- Aston Villa-Crystal Palace 20.00
Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lõtt az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Arsenal mérkõzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)