Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Szoboszlai szabadrúgásgóljával legyőzte az Arsenalt a Liverpool

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.31. 21:20

Főoldal / Sport

| Szerző: hirado.hu
Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett góljával a Kerkez Milost is soraiban tudó, címvédő Liverpool 1-0-ra nyert a vendég Arsenal ellen az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóján.

A Mersey-parti gárda ezúttal is a kezdőben, a védelem két oldalán számolt a két magyar válogatott futballistával, mindketten végig is játszották a találkozót, amelyen a kapus Pécsi Ármin nem volt keretben.

A jobbhátvédként szereplő Szoboszlai a 83. percben a kapuval szemben végzett el közel 30 méterről egy szabadrúgást, lövése nyomán védhetetlenül csavarodott a jobb felső sarokba a labda. Az előző idényben ezüstérmes Arsenal hálója először zörrent meg ebben az idényben a pontvadászatban.

Sikerével a Liverpool maradt az egyetlen százszázalékos együttes a Premier League-ben ebben a szezonban.

Premier League, 3. forduló:

  • Liverpool FC-Arsenal 1-0 (0-0)

korábban játszott vasárnapi meccsek:

  • Brighton-Manchester City 2-1 (0-1)
  • Nottingham Forest-West Ham United 0-3 (0-0)

szombaton játszották:

  • Leeds United-Newcastle United 0-0
  • Manchester United-Burnley 3-2 (1-0)
  • Sunderland-Brentford 2-1 (0-0)
  • Tottenham Hotspur-Bournemouth 0-1 (0-1)
  • Wolverhampton Wanderers-Everton 2-3 (1-2)
  • Chelsea-Fulham 2-0 (1-0)

később:

  • Aston Villa-Crystal Palace 20.00

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lõtt az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Arsenal mérkõzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

labdarúgás Szoboszlai Dominik Liverpool

Ajánljuk még

 