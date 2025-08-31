Elhunyt Havasi Mihály, a Fradi egykori technikai vezetője

Életének 78. évében elhunyt Havasi Mihály, a Ferencvárosi Torna Club egykori technikai vezetője, aki az 1980-as, '90-es években a magyar labdarúgó válogatott mellett is dolgozott az MLSZ munkatársaként.

Az FTC a hivatalos honlapján közölte, hogy elhunyt Havasi Mihály, aki 1977-ig a klub kézilabdázója, majd a kézilabda szakosztály vezetője, ’79-től pedig a labdarúgók technikai vezetője volt.

A fradi.hu-n többek között azt írták, Havasi Mihály sportvezetői képességeire az MLSZ-ben is felfigyeltek és felkérték, hogy legyen a férfi válogatott titkára, ám négy esztendő után visszatért és újra a Fradi labdarúgócsapatának ügyintézője, illetve technikai vezetője lett, de a korabeli sajtóban a szakosztály elnökeként, igazgatójaként, menedzsereként is hivatkoztak rá.

Felidézték: nagy szerepe volt abban, hogy az FTC labdarúgói 1992-ben bajnoki címet ünnepelhettek, illetve az 1995-ös BL-menetelésben is elévülhetetlen szerepet játszott, azonban, mint vezető, a kudarcokkal is szembe kellett néznie. Ez utóbbiak közül kétséget kizáróan a legemlékezetesebbek az 1996 őszi események, amikor az egy évvel korábbi BL-csodát a Fradinak nem sikerült megismételni, sőt szétesett a csapat és mindenki a nemzetközi kupaszereplésért kapott sok pénzt kereste.

A fradi.hu-n felidézték Havasi Mihály egy korábbi nyilatkozatát, melyben elmondta, hogy a sikerekhez vezető úton rengeteg adóssága is volt a klubnak, azokat is rendezni kellett, ám a közvélemény nem hitt neki, Szívós István ügyvezető elnökkel együtt bűnbaknak kiáltották ki, távozni kényszerült a labdarúgók napi ügyeinek intézésétől. Távozása után a sok klubtól érkező ajánlatok egyikét sem fogadta el, közben megszerezte a FIFA-licences menedzseri képesítést, amellyel a nemzetközi játékospiacon is képviselhette a vele szerződő játékosok érdekeit. Több mint tíz évig dolgozott még elismert menedzserként, majd nyugdíjasként újra a Fradi töltötte ki és tette teljessé a mindennapjait. 2015. decemberében az elsők között lett a Rudas-rend kitüntetettje, minden érdekelte, ami a Fradival volt kapcsolatos, mindenütt igyekezett szolgálni ezt a klubot, amelyről így nyilatkozott: „Minden perc, amit a Fradiban tölthettem, az csodálatos volt. Játékosként és vezetőként is egyaránt. Mostanság is bejárok, jóban vagyok mindenkivel. A fradizmus nagyon sokat jelent számomra.” Az életének 78. évében elhunyt Havasi Mihályt az FTC saját halottjának tekinti – olvasható a fradi.hu-n.

Kiemelt kép: Havasi Mihály (1948-2025) (Fotó: facebook.com/fradi.hu)