Guzi Blanka ezüstérmet szerzett az Öttusa-vb-n

Guzi Blanka a tavalyi eredményét megismételve ezüstérmet nyert a litvániai öttusa-világbajnokságon, Kaunasban.

A női döntő másik magyar résztvevője, Bauer Blanka a 17. helyen végzett. A magyar csapat, melynek eredménye Erdős Rita elődöntős pontszámával egészült ki, negyedik lett.

Egyéniben a 14 éves egyiptomi Farida Halil győzött – aki előzőleg három korosztályos vb-t is nyert idén -, harmadikként pedig az olasz Aurora Tognetti futott a célba a szombati versenynap végén. Csapatban az olaszok harcolták ki az arany-, a britek az ezüst-, az egyiptomiak pedig a bronzérmet.

A 71 fős mezőny szerdai selejtezőjében mind az öt magyar induló folytatást érő helyen végzett, mivel azonban egy országból csak négyen kerülhettek az elődöntőbe, Eszes Noémi számára véget ért a vb. A csütörtöki rangsoroló vívást követő pénteki elődöntőből Guzi és Bauer magabiztos teljesítménnyel került a 18-as fináléba, Erdős Rita egy hellyel maradt le a döntőről és véget ért a vb Mészáros Emma számára is. Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle korábbi edzésbalesete miatt nem indult a világbajnokságon.

A tavalyi vb-n egyéniben ezüst-, csapatban – Bauerrel és Erdőssel – aranyérmes Guzinak a 16 közé jutásért is kellett már vívnia és kikapott a francia Rebecca Castauditól, így 17. lett ebben a számban. Az akadálypályán viszont gyorsan végigment, 34.15 másodperces eredménye a negyedik legjobb volt, ezzel összetettben a kilencedik helyre lépett előre. A 200 méteres úszásban tovább javított, 2:17.52 perccel harmadikként zárta ezt a számot, ezzel a négy lövészettel megszakított 3000 méteres futásnak hetedikként vághatott neki. A bronzérmes pozíciótól 19, az aranytól 51 másodpercre volt.

Nagy tempót diktált az első pillanattól kezdve és a lövészetei is jók voltak, különösen az első sorozat utániak, melyeket hét másodpercnél kevesebb idő alatt be tudott fejezni.

Már a harmadik lövészet előtt a második helyen haladt a tavalyi olimpia negyedik helyezettje, a negyedik sorozat után pedig nem is volt kérdéses, hogy ezt a pozíciót simán megőrzi. Egyedül Halilt nem volt esélye utolérni, mert az egyiptomi tinédzser nagy fölénnyel kezdte a zárószámot és szintén parádésan lőtt. Guzi 11:11.13 perccel a második legjobb eredményt érte el a kombinált számban.

A helyszínen a nemzetközi szövetségnek nyilatkozva azt emelte ki, hogy mentálisan erős tudott maradni. „A vívás után nem voltam jó pozícióban, de bíztam a képességeimben és csak saját magamra figyeltem” – árulta el a UIPM közvetítésében.

Beszélt arról is, hogy idén igyekezett minél több tapasztalatot szerezni az új számban, az akadálypályán, ezért sok versenyen indult, és az év során még kiemelten figyelt az úszására is. Magyarul folytatva üdvözölte szüleit, akik a helyszínen szurkoltak neki, valamint köszönetet mondott többek között az edzőinek, és emlékeztetett rá: ezen a héten telt el tíz év azóta, hogy elkezdett öttusázni.

Bauer Blanka, aki a júliusi Európa-bajnokságon harmadik lett, a nyolcaddöntőben kezdett, ott vereséget szenvedett a címvédő dél-koreai Szong Szungmintől, és a 13. helyen fejezte be a vívást. Az akadálypályán időt vesztett azzal, hogy a billenő létrára elsőre nem tudott felugrani. Másodjára javított, de csak a 17. lett 50.80 másodperccel, és összesítésben is ezt a pozíciót foglalta el. Akárcsak az úszás után, melyben 2:25.55 perccel a 12. eredményt érte el. A kombinált számban 11:23.70 perccel az ötödik leggyorsabb volt, de így is maradt a 17. helyen.

Kora délután a férfiak döntőjében Szép Balázs ötödik, Gáll András 18. lett.

A litvániai vb-n csak egyéniben és csapatban versenyeztek a résztvevők.

A váltószámokat már július elején, az egyiptomi Alexandriában megrendezték, ahol csak a nőknél volt magyar induló. Ott Guzi Blanka Dulai Kingával ezüstérmet nyert.

Eredmények:

Női egyéni verseny:

1. Farida Halil (Egyiptom) 1457 pont

2. Guzi Blanka 1445 pont

3. Aurora Tognetti (Olaszország) 1432 pont

…17. Bauer Blanka 1379 pont.

Női csapatverseny:

1. Olaszország (Aurora Tognetti, Valentina Martinescu, Maria Beatrice Mercuri) 4229 pont

2. Nagy-Britannia (Olivia Green, Emma Whitaker, Charlie Follett) 4209 pont

3. Egyiptom (Farida Halil, Malak Iszmail, Jana Attia) 4198 pont

4. Magyarország (Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita) 4184 pont.

Férfi egyéni verseny:

1. Mutaz Mohamed (Egyiptom) 1579 pont

2. Mathis Rochat (Franciaország) 1562 pont

3. Matej Lukes (Csehország) 1547

… 5. Szép Balázs 1535 pont

… 18. Gáll András 1464 pont.

Férfi csapatverseny:

1. Franciaország (Mathis Rochat, Ugo Fleurot, Leo Boris) 4594 pont

2. Ukrajna (Danyilo Szics, Roman Popov, Jurij Kovalcsuk) 4573 pont

3. Egyiptom (Mutaz Mohamad, Mohanad Saban, Mohamed Hasszan) 4559 pont

… 5. Magyarország (Gáll András, Szép Balázs, Bőhm Csaba) 4213 pont.

Kiemelt kép: Guzi Blanka az öttusázók budapesti világkupaviadalán a lövészetes futás döntőjében a BOK Csarnokban 2025. április 26-án. MTI/Hegedüs Róbert.