Eltemették Kathi Bélát Hajdúböszörményben

Végső nyugalomra helyezték a legendás testépítőt, Kathi Bélát. A temetésen család, barátok és sporttársak gyűltek össze, hogy leróják tiszteletüket – írja a Haon .hu.

Kathi Béla 2025. július 31-én, ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel hunyt el egy biciklibaleset következtében.

Temetése augusztus 29-én, pénteken 13 órai kezdettel zajlott le a hajdúböszörményi temetőben, ahol rengetegen vettek részt a szertartáson.

A sportoló Hajdúböszörményben született 1979. május 4-én. Pályafutása során több sportágban is kipróbálta magát: küzdősportokban, atlétikában, majd az erőemelésben, ahol junior és felnőtt országos bajnok lett, fekvenyomásban pedig Európa-bajnoki címet is szerzett. 2010-ben nem hivatalos világcsúcsot állított fel 360 kilogrammos guggolással, speciális erőemelő ruha nélkül.

2012-ben visszavonult a versenyzéstől, és üzleti vállalkozásaira koncentrált: többek között a Cutler edzőterem-hálózatot építette ki. 2017-ben visszatért a színpadra, és az ausztrál Arnold Classicon második helyen végzett a 100 kilogramm feletti kategóriában.

A testépítő legenda felesége Salamon Dia testépítőnő, akivel egy kislányuk született 2020-ban.

Kiemelt kép: Kathi Béla testépítő (Fotó: MTI/Katona Tibor)