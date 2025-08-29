„Levetették a bugyinkat, és széttárt lábbal kellett állnunk” – egy síugrónő sokkoló vallomása a vizsgálati protokollról

Paige Jones amerikai síugrónő sokakat megdöbbentő részleteket árult el a wislai nyári Grand Prix verseny ellenőrzési eljárásáról. A sportolók teljesen meztelenre vetkőzését követelte meg a verseny előtt a Nemzetközi Síszövetség protokollja, amit egy férfi orvos végzett el, hatalmas kellemetlenséget okozva az ugrónőknek – írja az Eurosport .

A trondheimi északisí-világbajnokságon kirobbant norvég síugrók ruhabotránya után a Nemzetközi Síszövetség (FIS) szigorított az ellenőrzési protokollon, amelyet a nyári Grand Prix-sorozatban is alkalmaztak. A világkupában rendszeresen induló, 22 éves Paige Jones egy podcastban számolt be arról, hogy a lengyelországi Wislában rendezett augusztusi versenyen egészen váratlan, megalázó helyzetbe kényszerítették őket.

„Teljesen le kellett vetkőznünk, semmilyen ruha nem maradhatott rajtunk. Levetették a bugyinkat, és széttárt lábbal kellett állnunk. Az orvos azt mondta, hogy ne izguljunk, mert nőgyógyászként dolgozik, de nagyon kínos volt, hogy egy ismeretlen férfi előtt kellett meztelenre vetkőznünk teljesen váratlanul. 3–5 másodperc után továbbengedett minket” – mesélte Jones.

Bár a FIS munkatársai felajánlották, hogy a sportolók visszautasíthatják a vizsgálatot, de ennek súlyos következménye lett volna: aki nem vállalta, nem indulhatott a versenyen.

A 3D-s testvizsgálatot 2023-ban vezették be a síugrásban a felszerelésmanipulációk kiszűrésére, idén nyárra pedig továbbfejlesztették az eljárást. Ez vezetett oda, hogy az ugróknak rövid időre teljesen meztelenre kellett vetkőzniük. „Nagyon undorító volt az egész. Szeretném, ha mindenki tudna róla, mert szerintem ez egy helytelen eljárás, és azonnal változtatni kell rajta” – hangsúlyozta az amerikai sportoló.

Más válogatottaknál azonban más tapasztalatok születtek.

A német csapat szövetségi kapitánya, Heinz Kuttin elmondta, hogy náluk egy svájci orvos végezte a vizsgálatokat, aki mindent részletesen és tisztelettel magyarázott el, így a versenyzőknek nem volt problémájuk.

Jones hozzátette, hogy az amerikai sportolónők különösen érzékenyek az ilyen helyzetekben, hiszen a Larry Nassar-ügy óta alapvetően bizalmatlanok az orvosokkal szemben. Mint ismert, az amerikai tornászválogatott korábbi orvosa több mint 250 nőt molesztált.

A felmerült kritikákra a FIS a német sajtón keresztül reagált, és sajnálatát fejezte ki a kellemetlenségek miatt.

Közölték: a jövőben minden versenyhelyszínen biztosítani fogják a női orvos jelenlétét, hiszen megértik, hogy a sportolónők számára a férfi orvos részvétele kellemetlen lehet.

A kiemelt kép illusztráció: A svájci Sina Arnet a női síugrók világkupa-sorozatának engelbergi versenyén 2023. december 14-én (Fotó: MTI/EPA-KEYSTONE/Philipp Schmidli)