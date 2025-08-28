Újra Forma–1-es hétvégék várják az autósport-rajongókat az M4 Sporton

A nyári pihenőt követően ismét felbőgnek a Forma–1-es versenyautók: az M4 Sport és az m4sport.hu élő közvetítésében utoljára a 40. Magyar Nagydíj teljes versenyhétvégéjét láthatták a nézők, ám augusztus 29-től visszatér a Formula–1 a közmédia sportcsatornájára.

A háromhetes nyári szünet után a csapatok pénteken Hollandiában, Zandvoortban térnek vissza. Izgalmas hétvégére számíthatnak a nézők, hiszen a Magyar Nagydíjon csak szorosabbá vált a bajnoki pontverseny: Lando Norris 9 pontra közelítette meg az éllovas Oscar Piastrit. Tavaly Norris diadalmaskodott Zandvoortban, ám Max Verstappen minden bizonnyal a hazai futamán a győzelemre hajt.

„Nagyon örülök, hogy a nyári szünet után végre folytatódik az F1. Ráadásul Zandvoort – jelen állás szerint – utolsó előtti alkalommal látja vendégül a csapatokat, így biztosan kitesznek majd magukért a holland szervezők” – mondta Ujvári Máté a futamról. „Nyilván, hazai pályán Verstappent sosem lehet leírni és a lelátókon az Orange Army is vele lesz, de a fő kérdés az az: Norris közelebb tud-e lépni Piastrihoz, hiszen a két McLaren versenyző között mindössze 9 pont a különbség. Én a helyszínről hozom majd a legfontosabb tudnivalókat és történéseket, mind a televízióban, mind a különböző online felületeken” – tette hozzá a szerkesztő-riporter.

Magyarország vezető sportcsatornáján, az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon követhetik a Forma–1-es Holland Nagydíj minden pillanatát, valamint a megújult – okoseszközökről ingyenesen elérhető – Médiaklikk-alkalmazáson is közvetítik a sporteseményt.

Az F1-es Holland Nagydíj teljes menetrendje és közvetítési időpontjai:

Péntek (augusztus 29.)

14:45-15:45: 1. szabadedzés 16:00–17:00: 2. szabadedzés Szombat (augusztus 30.) 11:30–12:30: 3. szabadedzés 15:00: időmérő edzés Vasárnap (augusztus 31.) 14:00: pilótaparádé 15:00: F1-futam

