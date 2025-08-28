Nem sikerült a főtáblára jutás a Konferencia-ligában, kétgólos vereséget szenvedett a Győr Bécsben

Nem sikerült bejutnia a labdarúgó Konferencia-liga alapszakaszába az ETO FC Győr csapatának. A magyar bajnokság tavalyi negyedik helyezettje a selejtező utolsó fordulós párharcának bécsi visszavágóján 2-0-s vereséget szenvedett a Rapid Wientől, amely így 3-2-es összesítéssel megnyerte a párosítást. A telt ház, vagyis több mint 22 ezer néző előtt lejátszott összecsapáson a magyar válogatott Bolla Bendegúzt ezúttal is a kezdőcsapatba jelölő Rapid a francia Claudy M'Buyi duplájával győzte le magyar riválisát, amely története során először juthatott volna be európai kupasorozat főtáblájára. A Konferencia-liga 36 csapatos alapszakaszának sorsolását pénteken tartják Monacóban.

Az MTI híradása szerint a bécsi együttes játékán az első pillanattól kezdve látszott, hogy irányítani akarja a mérkőzést és diktálni a tempót. Az ETO ennek ellenére igyekezett felvenni osztrák ellenfele sebességét. A Rapid azonban így is gyorsan vezetést szerzett, amikor M’Buyi csapott le a Petrás kapusról kipattanó labdára -, de az újabb gyors gól már nem jött össze a korábbi ferencvárosi tréner, Peter Stöger által irányított osztrák csapatnak.

Ezt követően éledezni kezdett a Győr játéka, amelynek a félidő derekától kezdve helyzete is adódott, de a befejezésbe rendre hiba csúszott, miközben a védelemnek nagyon észnél kellett lennie, a Rapid ugyanis egymás után vezette az ellentámadásokat. Közvetlenül a szünet előtt Bumba lőtt 12 méterről a bal felső sarok felé, de Hedl kapus hárítani tudott, így egygólos bécsi vezetésnél vonultak az öltözőbe a felek.

Fordulás után jól kezdett az ETO, de a lendület nagyjából 15 percig tartott, és ekkor úgy tűnt, ismét a bécsiek veszik át a mérkőzés irányítását. Támadásban is aktív maradt a Rapid, az egyre fáradó játékosok azonban rengeteg technikai hibával futballoztak, a sok pontatlanság pedig veszélytelenül záruló akciókat, illetve sikertelen távoli próbálkozásokat eredményezett. A mérkőzés hajrájában végül egy középpályán elveszített labdából Mbuyi kapott kiugratást, és hiába szorongatta őt a védője, a kapuból kirobbanó Petrás mellett a bal alsó sarokba gurított.

Innentől a Rapid gyakorlatilag kizárólag a védekezéssel törődött, míg a Győr mindent egy lapra feltéve rohamozott és küzdött a szépítő gól megszerzéséért, s ezzel egyben a hosszabbítás kiharcolásáért. A Konferencia-liga előző idényében negyeddöntős Rapid azonban kitartott, állta a rohamokat és megőrizte az eredményt, így a bécsi csapat bejutott a főtáblára.

Konferencia-liga, selejtező, 4. (utolsó) forduló, visszavágó:

Bécs, Allianz Stadion, 22 250 néző, v: Manfredas Lukjancukas (litván)

SK Rapid Wien (osztrák)-ETO FC Győr 2-0 (1-0)

gólszerző: M’Buyi (7., 81.)

sárga lap: Radulovic (86.), Dahl (92.), illetve Ouro (35.), Abrahamsson (48.)

Továbbjutott: a Rapid Wien, 3-2-es összesítéssel.

Rapid Wien:

Hedl – Bolla, Cvetkovic, Raux Yao, Horn – Wurmbrand (Radulovic, 69.), Amane (Ndzie, 69.), Seidl (Grgic, 94.), Dahl (Ahossou, 94.) – Antiste, M’Buyi (Kara, 84.)

Győr:

Petrás – Abrahamsson (Urblík, 65.), Csinger, Stefulj – Vladoiu (Tóth R., a szünetben), Anton, Vitális, Bumba – Gavric (Huszár, 82.), Benbuali, Ouro (Piscsur, 82.)

Kiemelt kép: Vitális Milán (k) és Urblík Norbert (j), a Győr játékosai a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Rapid Wien – ETO FC visszavágó mérkőzés után a bécsi Allianz Stadionban 2025. augusztus 28-án. A magyar csapat 2-0-ra kikapott, és így nem jutott be a labdarúgó Konferencia-liga alapszakaszába. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)