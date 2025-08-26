Szoboszlait választották a meccs legjobbjának a szurkolók

A Liverpool szurkolói Szoboszlai Dominikot választották meg a Newcastle United otthonában hétfő este 3-2-re megnyert angol labdarúgó Premier League-mérkőzés legjobb játékosának.

A magyar válogatott középpályás szokatlan szerepkörben, jobb oldali védőként futballozott a St. James’ Parkban, mert csapattársai közül Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülés miatt nem léphetett pályára. Szoboszlai olyannyira megoldotta a feladatot, hogy a klub drukkerei – a klub honlapján indított szavazáson – a 24 esztendős játékost látták csapatuk legjobbjának, elsősorban olyan megoldások miatt, mint amit követően a hosszabbítás tizedik percében a Vörösök megnyerték a bajnokit.

Az utolsó percek egyikében egy jobb oldali beadás után Szoboszlai érkezett középen, de átlépte a labdát, amely így Rio Ngumoha elé került, a 16 éves angol támadó pedig első Premier League-mérkőzésén győztes góllal mutatkozott be.

„Nem könnyű hátvédként játszani, ha a pályafutásod alatt csak középpályás voltál”– méltatta Szoboszlait a klub honlapján Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője. „A felkészülési időszakban egyszer játszott jobb oldali védőt, azt hiszem a Stoke ellen, de azon a meccsen csak nálunk volt a labda. A Newcastle ellen sokkal többet kellett védekeznie, és kimagasló teljesítménye sokat elárul a mentalitásáról. Meg valamennyi csapattársáról is, mivel nagyon nehéz mérkőzést sikerült megnyernünk.”

A Liverpool hiába vezetett 2-0-ra és játszott emberelőnyben, a Newcastle a 82. percben egyenlített, mielőtt a ráadás végén szerzett győztes góllal a bajnoki címvédő megnyerte a rangadót. A Liverpool így két forduló után százszázalékos teljesítménnyel a harmadik helyről várja a folytatást.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Newcastle United–Liverpool mérkőzésén a newcastle-i St. James’ Park stadionban 2025. augusztus 25-én (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)