Már 800 ezer követője van a Nemzeti Sport Facebook-oldalának

A magyar sportmédia kiemelt szereplője a Nemzeti Sport, a hazai és a nemzetközi sportélet eseményeinek első számú hírforrása. Hivatalos Facebook-oldala is népszerű, immár több mint 800 ezer felhasználó követi a hazai sportmédia egyik legnagyobb online közösségét.

Az idén 122 éves Nemzeti Sport továbbra is a magyar sportrajongók első számú hírforrása és fóruma. Folyamatosan frissülő hírei, élő közvetítései, mérkőzésösszefoglalói, exkluzív interjúi és háttéranyagai nemcsak az újság és a weboldal látogatóit érik el, hanem a közösségi médiában is hatalmas közönséget mozgatnak meg. A több mint 800 ezresre nőtt közösség aktivitását mi sem jelzi jobban, mint hogy szinte minden bejegyzésre több ezer reakció érkezik, valamint több száz kommentet olvashatnak a felhasználók a posztok alatt. Az MTVA-csoporthoz, a közszolgálati sportmédiához való csatlakozás lehetővé teszi, hogy a sporthírek szélesebb közönséghez jussanak el, miközben a konglomeráción belüli együttműködés révén a felületek gazdagodnak további videós és képi tartalmakkal.

A Nemzeti Sport Facebook oldala minden szempontból kiemelkedő – 2025-ben több mint tízezer bejegyzést tettek közzé az oldalon, amellyel közel 10 millió egyedi látogatót értek el. A közzétett posztok összesen 1,2 milliárd alkalommal jelentek meg a felhasználók időfolyamában, míg az NS Facebook oldalán közzétett videókat 130 millió alkalommal indították el. 2025-ben a legnépszerűbb magyar sporthír-oldal több mint 63 ezer új követőt gyűjtött kizárólag Facebookon.

A közösség mérete és aktivitása egyértelműen mutatja: a Nemzeti Sport a hagyományos újságírás és a digitális platformok ötvözésével olyan sportélményt kínál, amely egyszerre informál, szórakoztat és közösséget teremt.

