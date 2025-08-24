Videón, ahogy majdnem eltalálja az operatőrt a levegőbe repülő motor a MotoGP magyarországi nagydíján

Nagy szerencséje volt annak a balatonfőkajári Balaton Parkban, a MotoGP-n dolgozó operatőrnek, akit kis híján eltalált a pályáról kicsúszó spanyol versenyző, Pedro Acosta. A végül szerencsésen végződő balesetről a verseny szervezői egy videót is közzétettek.

A 24.hu vette észre azt a videót, melyet az a MotoGP osztott meg, amelynek magyarországi hétvégéjét rendezik a balatonfőkajári Balaton Park Circuit versenypályán.

Our cameraman, Joao, avoiding @37_pedroacosta‘s bike impact is probably the most shocking video you’ll see today! 😮 We’re so glad to see he’s ok! 🙏#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/o9SslLPDhT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025

A szombati időmérő második szakaszában a spanyol Pedro Acosta vesztette el a motorja felett az irányítást a nyolcas kanyarban, kicsúszott a pályáról, a KTM-je pedig nagy sebességgel nekivágódott a pályaszéli kerítésnek, ahonnan aztán felpördült a levegőbe, épp ott, ahol egy kamera is volt, mögötte pedig a stáb egyik operatőre.

Hajszálon múlt, de végül nem történt tragédia, a motor csak a kamerát találta el, a versenyzőnek az operatőr jelezte, hogy ő rendben van.

A beszámoló szerint a spanyol motorkerékpár-versenyző később felkereste az operatőrt, akinek örömét fejezte ki azért, hogy jól van és egy karcolás nélkül, ép bőrrel úszta meg a balesetet. A gyorsaságimotoros világbajnokság több mint három évtized múltán tért vissza Magyarországra, a MotoGP-ben szombaton már lement a sprintfutam, amit a várakozásoknak megfelelően Márc Márquez nyert meg. A vasárnapi főverseny rajtja 14 órakor lesz.

Kiemelt kép: A spanyol Álex Márquez, a spanyol Jorge Martín és a spanyol Pedro Acosta a MotoGP Magyar Nagydíj sprintfutamán a balatonfõkajári gyorsaságimotoros-világbajnokságon, a Balaton Park Circuit versenypályán (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)