A hatszoros világbajnok Marc Márquez nyerte a MotoGP Magyar Nagydíját

A hatszoros világbajnok Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP Magyar Nagydíját a balatonfőkajári Balaton Park versenypályán.

Az MTI híradása szerint az összetettben is az élen álló 32 éves spanyol versenyző így sorozatban hetedik futamgyőzelmét aratta a MotoGP-ben, sőt, egymás után hetedik alkalommal duplázott egy hétvégén, mivel szombaton a sprintversenyt is megnyerte Balatonfőkajáron.

Márquez mögött honfitársa, a KTM-mel versenyző Pedro Acosta lett a második, míg az olasz Marco Bezzecchi (Aprilia) a harmadik. A rajt után a második helyről induló Bezzecchinek sikerült meglepnie Márquezt az első kanyarkombinációban, sőt, a hatszoros MotoGP-bajnok spanyol még hibázott is egy kicsit, így végül harmadiknak sorolt be. A második pozíciót Franco Morbidelli fogta meg és az első néhány körben látványos volt, hogy feltartja Márquezt, miközben Bezzecchi az élen egy másodpercesre növelte az előnyét. Az olasz Enea Bastianini (KTM) már az első körben ijesztő bukást produkált, esése után ugyanis keresztben átcsúszott a pályán, de szerencséjére a többiek közül mindenki ki tudta őt kerülni.

A negyedik körben Márqueznek sikerült egy szép manőverrel lehagynia Morbidellit a pálya hátsó részén, az olasz pedig kisvártatva a harmadik helyet is elveszítette, Acosta ugyanis nagy lendülettel érkezett mögötte, és a hatodik körben meg is előzte. A hetedik kör elejétől Márquez nagy csatába kezdett Bezzecchivel, aki azonban szépen és okosan védekezve két előzési kísérletet is vissza tudott verni. A következő két körben a spanyol klasszis türelmesen üldözte tovább a riválist, a 10. kör elején pedig a célegyenes utáni kanyarkombinációban a korábbiaknál jobban előkészített és pontosabban kivitelezett előzéssel maga mögé utasította.

A folytatásban Márquez lassan, de biztosan elnyúlt Bezzecchitől, akinek hamarosan már az okozott gondot, hogy Acosta is utolérte és elkezdte támadni. A 16. kör elején ebben a csatában is az olasz motoros maradt alul, a szemmel láthatóan gyorsabb Acosta ugyanis komolyabb gond nélkül tudta megelőzni.

Marc Márquez sikerét innentől kezdve már semmi sem veszélyeztette, miként Acosta második és Bezzecchi harmadik helye is borítékolható volt két-három körrel a leintés előtt. Nagy versenyt futott ugyanakkor a címvédő Jorge Martín (Aprilia), aki a 16. pozícióból startolva ért célba negyedikként. Marc Márqueznek ez volt az idei 10. futamgyőzelme, és mivel még nyolc forduló hátravan az idényből, könnyen előfordulhat, hogy megdönti majd a saját rekordját, amely 13 siker egy szezonban.

„Nem fogok hazudni, ma könnyű napom volt, eltekintve az első két kanyarban történtektől. Minden a terveink szerint alakult, végig jó tempót tudtam motorozni. Az nem normális, ha valaki minden hétvégén sprint- és főversenyeket nyer, előbb utóbb valamelyik ellenfelünk nálunk is gyorsabb lesz, ezért sokszor jobb a második- harmadik hely, mint pont nélkül maradni””

– mondta a futam után Marc Márquez.

„A második kanyarban én hibáztam, mert mindig a hátrébb lévőnek kell az előtte lévőre figyelnie, ugyanakkor arra számítottam, hogy Bezzecchinek nem fog ennyire jól sikerülni a kigyorsítás. Ezzel együtt ez egy nagyon jó hétvége volt a számunkra, s örülök a győzelmemnek”– tette hozzá a spanyol világbajnok. A vb-sorozat hivatalos adatai szerint a háromnapos hétvége során összesen 80 105 néző látogatott ki a Balaton Park versenypályára. A világbajnoki idény két hét múlva, a Katalán Nagydíjjal folytatódik Barcelonában.

Végeredmény, MotoGP Magyar Nagydíj, Balaton Park (26 kör, 105,95 kilométer , a dobogósok):

———————————————————————————-

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 42:37.681 perc

2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 4.314 másodperc hátrány

3. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 7.488 mp h.

A vb-pontverseny állása 14 futam után (még 8 van hátra): 1. M. Márquez 455 pont, 2. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 280, 3. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 228 korábban:

Moto2 (22 kör, 89,65 km, a dobogósok):

1. David Alonso (kolumbiai, Kalex) 37:18:405 perc

2. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 0.174 másodperc hátrány

3. Manuel Gonzalez (spanyol, Kalex) 0.305 mp h.

A vb-pontverseny állása 14 futam után (még 8 van hátra): Gonzalez 204 pont, Aron Canet (spanyol, Kalex) 179, Moreira 173

Moto3 (20 kör, 81,5 km, a dobogósok):

1. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 35:31.839 perc

2. Valentin Perrone (argentin, KTM) 0.018 másodperc hátrány

3. David Munoz (spanyol, KTM) 0.858 mp h.

A vb-pontverseny állása 14 futam után (még 8 van hátra): 1. José Antonio Rueda (KTM) 250 pont, 2. Angel Piqueras (spanyol, KTM) 181, 3. Quiles 164

Kiemelt kép: A győztes spanyol Marc Márquez, a Ducati Lenovo Team versenyzője (b) és a harmadik helyezett olasz Marco Bezzecchi, az Aprilia Racing versenyzője a MotoGP Magyar Nagydíj eredményhirdetésén a balatonfőkajári gyorsaságimotoros-világbajnokságon, a Balaton Park Circuit versenypályán 2025. augusztus 24-én. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)