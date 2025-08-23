Nagyot bukott a magyar motorversenyző a MotoE balatoni versenyén, kórházba kellett vinni

Varga Tibor bukása miatt az első körben félbe kellett szakítani a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoE kategóriájának szombati első versenyét a Balaton Parkban.

A 18 éves magyar versenyző a negyedik helyről várta a rajtot, amit kiválóan kapott el, és elsőként fordult el az első kanyarban. A féktávja kissé rövidre sikerült, és visszacsúszott a harmadik helyre, ahonnan viszont gyorsan visszajött a másodikra.

A pálya hátsó szakaszában, a 14-es kanyarban aztán a magyar motoros bukott, emiatt pedig félbeszakították a körözést. A versenyirányítás közleménye szerint Vargát további vizsgálatokra kórházba szállították. A magyar motoros az előző versenyhétvégén, az ausztriai Red Bull Ringen élete legjobb eredményét elérve a negyedik helyen végzett, a világbajnoki pontversenyben pedig a 11. pozíciót foglalja el.

A versenyen nem ez volt az egyetlen bukás, a rendezők emiatt félbe is szakították a versenyt.Nem sokkal később azt írták, hogy minden balesetet szenvedett versenyző magánál van, ugyanakkor Varga Tibort további kivizsgálások miatt kórházba vitték. A versenyző végül onnan jelentkezett, posztjában azt írva, hogy köszöni az aggódást mindenkinek, de jól van. Beszámolója szerint édesapja ekkor már úton volt érte, így reményei szerint a második versenyre vissza is tud térni.

