Szoboszlaiék a Fradi meccsén bukkantak fel

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin kilátogatott a Ferencváros és a Liverpool U15-ös együtteseinek mérkőzésére.

Liverpoolban ezekben a napokban rendezik a nagy hagyományú nyári utánpótlástornát, a Merseyside International Cupot, amelyet az U15-ös korosztály csapatainak írnak ki a felkészülési időszakban. A mezőnyben többek között olyan klubok fiataljai szerepelnek, mint az Aston Villa, a Crystal Palace vagy a Leeds United.

Házigazdaként természetesen a Liverpool akadémiai csapata is részt vesz a tornán, de Magyarországot is képviseli egy gárda: a Ferencváros. A zöld-fehérek és a Vörösök össze is csaptak a liverpooli akadémián, a találkozót pedig a három magyar légiós a helyszínen tekintette meg – szúrta ki a Mandiner.. A róluk készült fényképen az látható, hogy Palásthy Norberttel, az FTC utánpótlás-igazgatójával beszélgetnek.

Eközben a Ferencváros és a Liverpool felnőttcsapata is nehéz feladat előtt áll. A magyar bajnok szerdán a Qarabag otthonában próbálja megfordítani az első mérkőzésen összeszedett 3–1-es hátrányát, hogy kiharcolja a Bajnokok Ligája főtábláját. Míg a Liverpool hétfő este a Premier League második fordulójában a Newcastle vendégeként lép pályára. Ezen a találkozón érdekes szerepkör várhat a magyar válogatott csapatkapitányára, ugyanis a frissen megsérült Jeremie Frimpong és a szintén nem teljesen egészséges Conor Bradley, illetve Joe Gomez esetleges hiánya miatt elképzelhető, hogy Arne Slot jobbhátvédként számít majd Szoboszlaira, amelyre már volt példa korábban.

Kiemelt kép: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. június 3-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)