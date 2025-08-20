Visszavonult Faluvégi Rudolf volt válogatott kézilabdázó

Faluvégi Rudolf 14-szeres válogatott kézilabdázó bejelentette visszavonulását.

A 31 éves irányító az utolsó klubja, a svájci élvonalban szereplő Wacker Thun honlapján közölte döntését.

Faluvégi korábban a PLER, a Balatonfüred és a Csurgó játékosa volt, 2017 óta pedig külföldön kézilabdázott.

Szerepelt a francia HBC Nantes és a Cesson-Rennes, valamint a német TVB Stuttgart, illetve a svájci HSC Suhr Aarau és a Wacker Thun színeiben.

A Bajnokok Ligájában 2018-ban ezüstérmes lett, a válogatott tagjaként 14 mérkőzésen 22 gólt lőtt, és ott volt a 2016-os Európa-bajnokságon.

Kiemelt kép: Faluvégi Rudolf (Fotó: MTI Fotó: Kovács Anikó)