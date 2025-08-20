Műsorújság
Kerkez Milos bekerült az Év csapatába

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.20. 07:07

| Szerző: hirado.hu
Kerkez Milos bekerült az Év csapatába az angol profi labdarúgók szervezeténél (PFA).

A 21 éves magyar válogatott védő a játékostársak szavazatai alapján érdemelte ki az elismerést.

Kerkez a Premier League előző idényében még a Bournemouth futballistájaként nyújtott kiemelkedő teljesítményt, ennek is köszönhetően szerződtette nyáron a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool. Az álomtizenegybe négy új csapattársa is bekerült, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Mohamed Szalah személyében.

Kerkezt a legjobb fiatal játékos díjára is jelölték, ebben a kategóriában viszont Morgan Rogers (Aston Villa) diadalmaskodott.

Kiemelt kép: Kerkez Milos (Fotó: MTI/AP/Ian Hodgson)

