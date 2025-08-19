Már 600 ezernél is többen vannak az M4 Sport Facebook-közösségében

A közmédia idén tízéves sportcsatornája nemcsak nézettségi adataiban kiemelkedő, a digitális térben is rekordszámú közösséget épített. Jelenleg több mint 600 ezer követő kíséri figyelemmel az M4 Sport hivatalos oldalát a Facebookon.

Az M4 Sport már a kezdetek óta tudatosan épít az online felületek kínálta lehetőségekre, hogy a hagyományos tévénézők mellett a digitális térben aktív közönsége épüljön. A csatorna sporttartalmai így nemcsak a televíziós képernyőkön jelennek meg, hanem elérhetők élő közvetítések, összefoglalók, exkluzív interjúk, háttéranyagok és digitális sorozatok formájában is – mindezt többféle eszközön, okostelefonon, tableten vagy számítógépen, akár útközben is. Ez a sokszínű jelenlét lehetővé teszi, hogy a csatorna a sport iránt érdeklődő közönség minden rétegét megszólítsa – a szurkolóktól a szakértőkig, a fiatalabb generációktól a hagyományos sportkedvelőkig.

A közelmúltban 600 ezer felettire gyarapodott online követőbázis különösen aktív: hozzászólásokat írnak, megosztják a tartalmakat, szurkolnak és beszélgetnek egymással.

„Az M4 Sport idén ünnepli tizedik születésnapját, amely valódi mérföldkő a magyar sportmédiában”

– kezdte Székely Dávid csatornaigazgató.

„A mögöttünk álló egy évtized a hiteles televíziós jelenlét mellett a folyamatos megújulásról és a digitális közösség tudatos építéséről szólt. A sport számunkra élő, közösségi élmény, amely képes összekapcsolni a szurkolókat és a nézőket bárhol, bármikor. A közösségi média ebben a folyamatban nem kiegészítő csatorna, hanem stratégiai pillér: olyan dinamikusan fejlődő és bővülő felület, amelyen keresztül a nemzeti sportidentitás üzenetei új formában, új generációkat megszólítva jelenhetnek meg” – fogalmazott az M4 sportcsatorna vezetője.

Az M4 Sport Facebook-oldalának követőtábora egy év alatt több mint 70 ezer fővel nőtt, hírfolyamának tartalmai hetente több mint 3 millió magyar felhasználót érnek el. A csatorna Instagram-oldalán szintén jelentős a követők száma, közelíti a 250 ezer főt. Más felületeken szintén aktív rajongói bázissal rendelkezik: YouTube-feliratkozóink száma 95 ezer, a TikTokon pedig 183 ezren követik. A közmédia sportcsatornája így nemcsak nézettségben élen járó a hazai sportcsatornák között, hanem a közösségi médiában is.

