Elhunyt az NB II-es Kozármisleny tulajdonosa

Hosszan tartó betegség után, 54 éves korában elhunyt Feleki Attila, a labdarúgó NB II-ben szereplő HR-Rent Kozármisleny tulajdonosa – közölte kedden a klub hivatalos oldalán.

A klub hivatalos közleménye emlékeztet, hogy Feleki több mint három évtizeden át volt Kozármisleny labdarúgásának motorja és irányítója.

Feleki vezetésével az elmúlt években fénykorát élte a kozármislenyi labdarúgás.

A klub 2022-ben jutott fel a másodosztályba, egy évvel később osztályozóval maradt bent, a 2023/24-es idényben már az ötödik helyen zárt a Merkantil Bank Ligában, az előző szezonban pedig története legjobb eredményét elérve negyedik lett. A baranyaiak az új idényt 2 döntetlennel és 2 vereséggel kezdték, jelenleg a tabella 14. helyén állnak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)