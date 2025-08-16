Szoboszlai és Kerkez is kezdett, drámai végjáték után a Liverpool nyerte a szezonnyitót – VIDEÓ

A címvédő Liverpool hazai pályán 4-2-re nyert a Bournemouth ellen az angol labdarúgó-bajnokság péntek esti szezonnyitóján.

A hazaiaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott lehetőséget, Pécsi Ármin nem volt kerettag. A nagy fölényben futballozó hazaiak a 37. percben az egyik új nyári igazolás, Hugo Ekitiké révén kerültek előnybe.

A francia csatár a Crystal Palace elleni angol Szuperkupa-mérkőzésen is eredményes volt.

A fordulást követően gyorsan növelte előnyét a Liverpool, Cody Gakpo talált a kapuba, ekkor úgy tűnt, magabiztosan diadalmaskodik majd a bajnok.

Érkezett azonban Antoine Semenyo, akit az első félidőben rasszista inzultus ért a lelátóról – a játékvezető meg is állította pár percre emiatt a meccset -, s a ghánai támadó 12 percen belül két gólt szerezve egyenlített.

A Liverpool a hajrában rohamozott a győzelemért, és sikerrel is járt, a csereként pályára lépő Federico Chiesa a 88. percben juttatta ismét előnyhöz csapatát, a végeredményt pedig Mohamed Szalah állította be a 94. percben.

Liverpool 4-2 Bournemouth All the goals. Enjoy. pic.twitter.com/gtsHDhivT4 — CF Comps (@CF_Compss) August 15, 2025

Az előző szezon gólkirálya pályafutása 12. találatát szerezte a Bournemouth ellen, a Premier League nyitófordulóiban pedig tizedszer volt eredményes, ezzel saját rekordját növelte.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta az összecsapást, Kerkez Milos volt csapata ellen a 43. percben sárga lapot kapott, a 60. percben pedig lecserélték.

Premier League, 1. forduló:

FC Liverpool-Bournemouth 4-2 (1-0)

szombaton:

Aston Villa-Newcastle United 13.30

Brighton-Fulham 16.00

Sunderland-West Ham United 16.00

Tottenham Hotspur-Burnley 16.00

Wolverhamtpon Wanderers-Manchester City 18.30

vasárnap:

Chelsea-Crystal Palace 15.00

Nottingham Forest-Brentford 15.00

Manchester United-Arsenal 17.30

hétfőn:

Leeds United-Everton 21.00

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool és Adrien Truffert, a Bournemouth játékosa (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)