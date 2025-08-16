Rasszista incidens történt a Liverpool meccsén, rendőrségi vizsgálat indult

A bíró az oldalvonal mellett tájékoztatta a vezetőedzőket, majd a két csapatkapitányt, Virgil van Dijkot és Adam Smith-t a történtekről, illetve jelezte a problémát a szervezőknek. A félidő letelte után diszkriminációellenes üzenetet olvastak fel a közönségnek.
A 25 éves ghánai támadó később két gólt is szerzett, ezzel egyenlített, végül azonban a mérkőzést a hazaiak nyerték 4-2-re.
Az angol szövetség aggodalmának adott kifejezést az eset kapcsán.
„Nincs helye a sportágunkban ilyen jellegű incidenseknek, szorosan együttműködünk a játékvezetőkkel, a klubokkal és az illetékes hatóságokkal a tények megállapítása és a megfelelő intézkedések meghozatala érdekében” – írta közleményében az FA.
A rendőrség közlése szerint egy 47 éves férfit vezettek ki a stadionból, egyben pedig vizsgálat indult. A klub jelezte, hogy teljes mértékben együttműködik.
„A Merseyside-i rendőrség semmilyen formában nem tolerálja a gyűlölet-bűncselekményeket”
– jelentette ki Kev Chatterton főfelügyelő, a mérkőzés biztosításáért felelős parancsnok. „Az ilyen eseteket nagyon komolyan vesszük, és a klubbal együttműködve fogunk eljárni a felelősökkel szemben, kitiltjuk őket a stadionból.”
A két vezetőedző, a holland Arne Slot és a spanyol Andoni Iraola is elítélte a rasszista megnyilvánulást, hangsúlyozva, hogy ilyennek nincs helye a labdarúgásban.
