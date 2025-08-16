„Ő a mi örökbe fogadott magyar testvérünk” – Szoboszlait a matétea segítségével fogadták be a Liverpool dél-amerikai csoportjába

Alexis Mac Allister, a Liverpool és az argentin válogatott középpályása egy friss interjúban árulta el, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik immár szinte a dél-amerikai játékosok közé tartozik a klubon belül.

A világbajnok középpályás a Premier League rajtja előtt a The Players’ Tribune-nek adott interjút, amelyben szóba került a magyar középpályás is. Mint elmondta, Szoboszlait befogadták a csapat dél-amerikai „csoportjába”, miután kiderült, hogy kifejezetten ízlik neki a tradicionális forró ital, a matétea.

„Ja, igen! Majdnem elfelejtettem. A dél-amerikai csoportban Szoboszlai Dominiket is örökbe fogadtuk. Nem beszél ugyan spanyolul, de odajön hozzánk, ott ül velünk, és megissza az összes matét. Ő a mi örökbe fogadott magyar testvérünk”

– mondta Mac Allister.

A játékos elmondása szerint bár több csapattársának is kínált már matét, egyedül Szoboszlai volt az, akinek valóban ízlett, sőt – azóta rendszeresen fogyasztja is azt.

A két középpályás egyébként egy napon debütált a Liverpoolban, két évvel ezelőtt.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepli csapattársaival Luis Diaz gólját (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)