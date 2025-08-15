Kiderült, hol folytatja pályafutását Varga Kevin

A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Nyíregyháza Spartacus leigazolta a korábbi válogatott balszélső Varga Kevint.

A klub pénteken jelentette be honlapján, hogy kétéves szerződést kötött a nemzeti csapatban 13 alkalommal szerepelt játékossal.

Varga – aki részt vett a 2021-es Európa-bajnokságon – a magyar élvonalban eddig csak a Debrecen színeiben játszott, külföldön pedig a svájci, a román, a török és a ciprusi első osztályban is futballozott. Legutóbb a török másodosztályú Ankaragücü játékosa volt.

A nyírségiek vasárnap 15.30-tól keleti rangadót játszanak Varga korábbi csapatával, a Debrecennel hazai pályán.

Kiemelt kép: Varga Kevin (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)