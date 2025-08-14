Magyar zászló hirdeti Dzsingisz Kán földjén a Fehér Farkas győzelmét: tarolt az íjász Mónus József

Alig néhány kilométerre Dzsingisz Kán monumentális szobrától tarolt Mónus József harci távlövő íjászatban Mongóliában, a világ egyik legősibb harci kultúrájának szívében.

Újra diadalmaskodott a többszörös világrekorder tradicionális távlövő íjász, Mónus József, a Fehér Farkas – számolt be a Magyar Nemzet.

Mónus egy 70 fontos íjjal 514 méteres lövést hajtott végre szembeszélben,

míg a második helyezett belsőmongol harcos nyílvesszője mintegy 100 méterrel rövidebb távon ért földet.

A magyar győzelem nemcsak szimbolikus, hanem technikailag is kiemelkedő teljesítmény volt. Így most mongol zászlók sorakoznak a magyar lobogó mögött, egy lenyűgöző küzdelem tanúságaként.

„A harcban csak te vagy és a cél, semmi más” – fogalmazott Mónus, aki kimerülten, de rendíthetetlenül állt helyt a versenyen. Az utolsó nyílvesszőt hibátlanul lőtte ki, amivel nemcsak a győzelmet, hanem a magyar zászló becsületét is megvédte.

Mónus szerint a harcban ott van a nemzet minden szenvedése és dicsősége,

és ez adja az igazi motivációt.

A győzelem után Mónus nem pihenhet sokáig, hiszen augusztus 22-én már az Egyesült Államokban vesz részt világrekordlövő versenyen, majd szeptember elején Alaszkába utazik, ahol a magyar közösséggel találkozik, és előadást tart.

Kiemelt kép forrása: Mónus József közösségi oldala