Magyar zászló hirdeti Dzsingisz Kán földjén a Fehér Farkas győzelmét: tarolt az íjász Mónus József

Újra diadalmaskodott a többszörös világrekorder tradicionális távlövő íjász, Mónus József, a Fehér Farkas – számolt be a Magyar Nemzet.
Mónus egy 70 fontos íjjal 514 méteres lövést hajtott végre szembeszélben,
míg a második helyezett belsőmongol harcos nyílvesszője mintegy 100 méterrel rövidebb távon ért földet.
A magyar győzelem nemcsak szimbolikus, hanem technikailag is kiemelkedő teljesítmény volt. Így most mongol zászlók sorakoznak a magyar lobogó mögött, egy lenyűgöző küzdelem tanúságaként.
„A harcban csak te vagy és a cél, semmi más” – fogalmazott Mónus, aki kimerülten, de rendíthetetlenül állt helyt a versenyen. Az utolsó nyílvesszőt hibátlanul lőtte ki, amivel nemcsak a győzelmet, hanem a magyar zászló becsületét is megvédte.
Mónus szerint a harcban ott van a nemzet minden szenvedése és dicsősége,
és ez adja az igazi motivációt.
A győzelem után Mónus nem pihenhet sokáig, hiszen augusztus 22-én már az Egyesült Államokban vesz részt világrekordlövő versenyen, majd szeptember elején Alaszkába utazik, ahol a magyar közösséggel találkozik, és előadást tart.
Kiemelt kép forrása: Mónus József közösségi oldala