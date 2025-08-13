Valóban a legnézettebb sportközvetítések a Fizz Liga mérkőzései?

A 2025/26-os Fizz Liga idényének első három fordulója után egyértelműen kijelenthető: a labdarúgó NB I élő közvetítései továbbra is Magyarország legnézettebb sportműsorai. Az M4 Sport és az M4 Sport+ csatornákon követhető NB I-es mérkőzések rendre százezres nézettséget eredményeztek és több millió nézőt értek el a három hétvége alatt, sőt az idei szezon első három fordulójának nézettsége százezrekkel meghaladta a korábbi évekét.

A szezon nyitófordulójában (július 25. és 27. között) a hat mérkőzés közül hármat az M4 Sporton, és szintén hármat az M4 Sport+-on láthattak. Az élő közvetítésekbe összesen 1 millió 23 ezer néző kapcsolódott be legalább egy percre, ami a teljes magyar lakosság 12,5%-át jelenti. A legnézettebb találkozó az MTK – Ferencváros rangadó volt, 239 ezer fős közönséggel, amely idejében átlagosan a nézők 7,7%-a követte a mérkőzést, az m4sport.hu oldalon több mint 46 ezres online megtekintést generált az élő közvetíítés.

A Fizz Liga második fordulójában a hat mérkőzésből ötöt az M4 Sporton, egyet pedig az M4 Sport+-on követhettek. A forduló élő közvetítéseit összesen 1 millió 115 ezren látták. A hétvége csúcspontja a Ferencváros–Kazincbarcika találkozó volt, 216 ezres átlagos nézőszámmal, online, az m4sport.hu oldalon közel 58 ezren indították el az élő közvetítést. Figyelemre méltó, hogy a fordulóban három meccs is meghaladta a 175 ezer fős nézői átlagot, hiszen a Győri ETO–Újpest találkozó nézettsége 184 ezer, míg a Diósgyőr – Zalaegerszeg találkozóé 178 ezer fő volt.

A harmadik játékhéten a hat meccsből öt ismét az M4 Sporton kapott helyet, egy pedig az M4 Sport+-on. Bár a nézőszám összességében némileg visszaesett – 935 ezer fő kapcsolódott be legalább egy percre – az NB I így is minden más sportműsort megelőzött a magyar piacon, a forduló legnézettebb mérkőzése a Nyíregyháza–Ferencváros volt, amely 192 ezer fős átlagos nézettséget ért el, online több mint 52 ezer megtekintést hozott.

Összességében megállapítható, hogy a három forduló alatt több mint 1 millió 677 ezer, a népesség ötöde hazai néző kapcsolódott be legalább egy percre valamelyik NB I-es közvetítésbe, továbbá kiemelendő, hogy a péntek esti és szombat esti mérkőzések rendre 180–240 ezer közötti átlagos nézőszámot hoztak. A 2023/24-es idény első három fordulójának legmagasabb nézettsége 211 ezer (Fehérvár – Ferencváros) ezer volt, azonban átlagosan csak 128 ezren nézték a labdarúgó NB I mérkőzéseit, míg 2024/25-ös idény első fordulójának legnézettebb meccse csak 186 ezres nézettséget hozott, illetve átlagosan 84 ezren nézték a meccseket.

Az adatok azt mutatják, hogy az NB I-es sportközvetítések lekötik a nézőket, hiszen a képernyő előtt töltött idő még a gyengébb nézettségű meccseknél is 20–30 perc fölött van, a csúcsmérkőzéseknél pedig meghaladja az 50 percet. Az első három forduló adatai alapján tehát az NB I, vagyis a Fizz Liga vezeti a hazai televíziós nézettségi rangsort a labdarúgó-ligák versenyében.

Kiemelt kép forrása: Nielsen Közönségmérés