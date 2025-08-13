Legyőzte a Ludogorecet, a BL–selejtező rájátszásában a Fradi

A Ferencváros bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójába, mivel 3-0-ra nyert a bolgár PFC Ludogorec ellen a harmadik kör keddi, hazai visszavágóján.

A párharc első mérkőzése, múlt szerdán gól nélküli döntetlennel zárult Razgradban. A visszavágó mindhárom gólját magyar futballista szerezte, és a gólpasszokat is magyarok adták.

A zöld-fehérek négy év után jutottak el újra a BL-selejtező rájátszásába, és már csak egy párharc megnyerése választja el őket a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától. Hasonlóra 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett csoportkörbe jutott az FTC.

A rájátszásban az azeri Qarabag FC ellen játszik Robbie Keane vezetőedző együttese, jövő héten kedden vagy szerdán a Groupama Arénában, egy héttel később pedig Bakuban.

Hazai rohamok helyett Ludogorec-góllal kezdődött a mérkőzés, de a hatodik percben Ivajlo Csocsev fejesénél a VAR-vizsgálatot követően a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. A következő néhány percben is a vendégek futballoztak veszélyesebben, de Yves Erick Bile lövésénél a labda a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret, Caio Vidal fejese után pedig Dibusz Dénes védett.

A Ferencváros a 21. percben jutott el először a bolgárok kapujáig, de Cebrail Makreckis közeli lövése után szögletre vágódott a labda. Mindeközben rengeteg pontatlanság jellemezte a hazaiak játékát, az ellenfél pedig – elsősorban a jobb oldalon – gyors és pontos ellentámadásokat vezetett. Mint a 28. percben is, amikor a beadás után megint Csocsev fejelhetett közelről, Dibusz azonban hatalmas bravúrral ütötte ki a bal alsó sarok irányába tartó labdát.

Az első félidőben látott teljesítmények ismeretében meglepő volt, hogy az FTC vezetést szerzett: a 38. percben Ötvös Bence bal oldali beadását követően Varga Barnabás 11 méterről fejelte a labdát a kapu jobb oldalába. A vezetés némiképp megnyugtatta a zöld-fehéreket, a szünetig pedig a vendégek már nem vezettek veszélyes támadást.

A fordulás után Makreckis vélhetően eldönthette volna a továbbjutást, amikor az 52. percben egyedül állt a kapussal szemben, de hat méterről a jobb kapufa mellé gurított. A Ferencváros átvette a játék irányítását, egyre többször tartotta az ellenfél térfelén a labdát, míg a középpályás-védekezés, illetve a hátvédsor megakadályozta a vendégek kontratámadásait.

A játékrész felénél Ötvös Bence távoli lövése után a labda a lécről vágódott az alapvonal mögé, a másik oldalon pedig Anton Nedjalkov hasonló próbálkozásánál Dibusz ütötte ki a léc alá tartó labdát.

A továbbjutás a 79. percben dőlt el, amikor a csereként beállt Gruber Zsombor szerzett labdát az ellenfél tizenhatosa előtt, a bal szélen megtartotta, majd az alapvonal közeléből középre passzolt, érkezett Varga Barnabás, és a kapu közepébe gurított. A válogatott támadó második góljával azonban még nem volt vége, mert a végeredmény Szalai Gábor 86. percben szerzett fejesgóljával alakult ki.

Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Ferencvárosi TC-PFC Ludogorec (bolgár) 3-0 (1-0)

Groupama Aréna, 19 111 néző, v.: Alejandro Hernández (spanyol)

gólszerzők: Varga B. (38., 79.), Szalai G. (86.)

sárga lap: Ötvös (61.), Tóth A. (90.), Maiga (93.), illetve Kurtulus (45.), Kaloc (61.), Chouiar (70.), Nedjalkov (85.)

Ferencváros:

Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Ötvös (Levi, 88.), Kanichowsky (Zachariassen, 88.), O’Dowda – Joseph (Gruber, 75.), Varga B. (Maiga, 80.)

Ludogorec:

Bonmann – Son Gómez (Ivanov, 82.), Kurtulus, Verdon, Nedjalkov – D. Duarte – Marcus (Chouiar, 64.), Kaloc (Stanic, 64.), Csocsev, Caio Vidal – Bile (Tekpetey, 82.)

Kiemelt kép: a győztes Ferencváros játékosai a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC–Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzés után a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)